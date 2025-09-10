Un podcast hebdomadaire mêlant actualités en matière de cybersécurité et des conversations approfondies avec des professionnels du domaine.

Tous les mercredis, nos bulletins d’information mettent en avant un groupe d’experts qui analysent les actualités les plus importantes du moment, qu’il s’agisse des dernières tendances en matière de logiciels malveillants et d’attaques ou de nouveaux outils et techniques prometteurs.

Retrouvez également une fois par mois des épisodes bonus proposant des interviews en long format avec les voix les plus avisées de la cybersécurité, qui livrent des témoignages concrets tirés de leur expérience professionnelle.