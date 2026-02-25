Les agents d’IA arrivent dans les entreprises, mais est-il possible de les contrôler ?

Dans cet épisode bonus de Security Intelligence, Sridhar Muppidi, IBM Fellow et directeur technique d’IBM Security, nous aide à mieux comprendre l’augmentation des risques liés à la sécurité de l’IA agentique, qu’il s’agisse de systèmes d’IA générative dotés d’un accès backend ou d’agents autonomes capables de planifier des réunions, d’appeler des API et d’automatiser les workflows, souvent avec un accès hautement privilégié.

Traditionnellement, la gestion des identités et des accès (IAM) s’est concentrée sur les êtres humains. Puis sont venus les comptes de service et les identifiants des API. Et maintenant ? Nous sommes confrontés à une explosion d’identités de machines, y compris une toute nouvelle classe d’identités IA qui mélangent des caractéristiques humaines et de machines. Comment gérer l’identité et l’accès à des systèmes logiciels qui se comportent comme des utilisateurs humains ?

Rejoignez-nous pour une discussion autour des thèmes suivants :

En quoi la gestion des identités par l’IA diffère-t-elle de l’IAM traditionnelle ?

Pourquoi l’abus de comptes valides reste l’un des principaux vecteurs d’attaque, et comment l’IA pourrait l’amplifier ?

Les risques liés à la fourniture d’un accès complet à des systèmes d’IA générative

Comment les entreprises doivent-elles envisager le contrôle d’accès et la gouvernance de l’IA ?

Pourquoi n’a-t-on toujours pas de normes précises pour sécuriser l’IA et les identités non humaines ?

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.