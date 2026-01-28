Pensez-vous qu’un chatbot puisse vous escroquer ?

Stephanie Carruthers, hacker en chef chez IBM, n’y croyait pas jusqu’à ce qu’elle en croise un.

Dans cet épisode de Security Intelligence, nous vous présentons les coulisses du concours John Henry au DEF CON 2024, où Stephanie Carruthers a affronté un bot de vishing alimenté par l’IA pour voir qui était le meilleur escroc.

Les résultats pourraient vous surprendre.

Au fil de cet article, nous examinons comment l’IA générative transforme l’ingénierie sociale, pourquoi les attaques par vishing et par clonage vocal se multiplient, et ce que cela implique pour les responsables de la sécurité qui ont passé des années à former leurs équipes à repérer les e-mails de phishing, mais pas les appels téléphoniques capables d’imiter à la perfection la voix de leur supérieur.

Tout cela et bien plus encore sur Security Intelligence.

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.