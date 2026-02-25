Un consommateur a eu l’idée de contrôler son aspirateur robot à l’aide d’une manette PlayStation. Et il est parvenu à contrôler les aspirateurs d’autres personnes.

Cette semaine dans Security Intelligence, nous abordons l’une des histoires de sécurité IdO les plus folles de ces dernières années : comment un utilisateur a accidentellement mis sur pied une armée de 6 700 aspirateurs robots, et ce que cela signifie pour les professionnels de la cybersécurité.



Nous nous intéressons au TOAD (Telephone-Oriented Attack Delivery), une méthode d’ingénierie sociale d’apparence rudimentaire qui s’impose discrètement comme l’un des outils préférés des pirates. Nous expliquons pourquoi cela fonctionne et ce que les défenseurs peuvent réellement faire face à une attaque qui contourne complètement la plupart de vos défenses.

Et enfin, les problèmes de cybersécurité dans le secteur de la santé. Cette saison de la série médicale à succès « The Pitt » met en scène une attaque par ransomware qui paralyse tout un hôpital, ce qui est sans doute l’un des scénarios les plus réalistes jamais présentés dans une série réputée pour son réalisme. Nous explorons pourquoi les rançongiciels sont si répandus dans le secteur de la santé, pourquoi les correctifs sont rares et ce qu’il faudrait réellement faire pour y remédier.

Segments

00:00 -- Présentation



0:58 -- La montée en puissance de l’armée de robots aspirateurs

10:02 -- Anthropic présente le Claude Code Security

24:39 -- Déjouer les attaques par distillation

34:23 -- Pourquoi les hackers aiment les TOAD



44:14 -- Les problèmes de cybersécurité dans le secteur de la santé

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.