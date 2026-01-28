OpenClaw et Moltbook sont extrêmement intéressants. Ils sont également extrêmement dangereux. Et ils nous montrent à quel point la sécurité des agents d’IA doit être renforcée. Dans cet épisode de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow et Evelyn Anderson expliquent comment les agents d’IA locaux deviennent une toute nouvelle surface d’attaque, et pourquoi les défenseurs pourraient sous-estimer les risques. Des bases de données d’agents mal configurées qui divulguent des clés d’API aux « compétences » malveillantes capables de détourner discrètement des systèmes de confiance, nous découvrons ce qui se passe lorsque de puissants outils d’IA sont traités comme une simple application.
Nous nous penchons également sur un problème de signal croissant dans le domaine de la cybersécurité :
Au fil des échanges, nos experts débattent d’une question plus profonde : l’IA est-elle une bénédiction ou une malédiction pour les professionnels de la sécurité ?
Tout cela et bien plus sur Security Intelligence
Segments :
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
Sécurisez les modèles et les agents d’IA. Identifiez automatiquement l’IA fantôme. Unifiez vos équipes pour une IA digne de confiance.
Protégez les données d’entreprise tout au long de leur cycle de vie et simplifiez le respect des exigences de conformité
Découvrez le guide 2026 de la cybersécurité, votre source complète et organisée de fiches explicatives, de tutoriels pratiques, d’épisodes de podcast et d’autres ressources sur la cybersécurité.