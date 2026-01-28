Ce que les professionnels de la cybersécurité doivent savoir sur OpenClaw et Moltbook

OpenClaw et Moltbook sont extrêmement intéressants. Ils sont également extrêmement dangereux. Et ils nous montrent à quel point la sécurité des agents d’IA doit être renforcée. Dans cet épisode de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow et Evelyn Anderson expliquent comment les agents d’IA locaux deviennent une toute nouvelle surface d’attaque, et pourquoi les défenseurs pourraient sous-estimer les risques. Des bases de données d’agents mal configurées qui divulguent des clés d’API aux « compétences » malveillantes capables de détourner discrètement des systèmes de confiance, nous découvrons ce qui se passe lorsque de puissants outils d’IA sont traités comme une simple application.

Nous nous penchons également sur un problème de signal croissant dans le domaine de la cybersécurité :

  • Pourquoi le « slop » généré par l’IA submerge-t-il les programmes de chasse aux bogues ?
  • Pourquoi le NIST pourrait cesser d’enrichir la base de données nationale sur les vulnérabilités (NVB).

Au fil des échanges, nos experts débattent d’une question plus profonde : l’IA est-elle une bénédiction ou une malédiction pour les professionnels de la sécurité ? 

Tout cela et bien plus sur Security Intelligence

Segments :

  • 00:00 - Présentation
  • 01:03 - OpenClaw et la surface d’attaque des agents d’IA
  • 16:49 - Le slop IA va-t-il mettre fin à la chasse aux bogues ?
  • 26:49 - De grands changements ont été apportés à la NVD du NIST
  • 35:27 - Le problème des logiciels malveillants en vibe coding

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
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