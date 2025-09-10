Avons-nous simplifié la tâche de la cybercriminalité ? Dans le tout premier épisode de Security Intelligence, les experts Jeff Crume, Suja Viswesan et Nick Bradley se joignent à l’hôte Matt Kosinski pour discuter de l’invention du vibe hacking et d’HexStrike AI, un framework de sécurité offensif qui permet aux acteurs de la menace de coopter pour commander leurs propres armées d’agents d’IA.

Nous discutons également de la nouvelle demande de rançon non conventionnelle de Scattered Lapsus$ Hunters et de la montée en puissance des RAT, ou chevaux de Troie d’accès à distance.

Et en bonus : le jeu « Tu préfères ? »

