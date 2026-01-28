La journée de Valentine est peut-être terminée, mais il y a de l’amour dans l’air. L’amour qu’un escroc a pour le portefeuille de sa victime, bien entendu.

Dans cet épisode spécial de Security Intelligence, l’animateur Matt Kosinski s’entretient avec Claire Nunez, Suja Viswesan et Dave Bales pour expliquer comment fonctionnent réellement les nouvelles formes d’arnaques amoureuses : du SMS arguant un « mauvais numéro » pour lancer une conversation innocente, jusqu’aux stratagèmes de longue haleine de type « arnaque à l’abattage du cochon » qui exploitent les émotions, la confiance et le temps pour soutirer de l’argent; souvent sous le prétexte d’investissements dans les cryptomonnaies. Les invités expliquent pourquoi tout le monde peut tomber dans le piège de ces escroqueries, comment les violations et les archives publiques peuvent aider les escrocs à établir des profils de victimes convaincants et comment l’IA aggrave le problème.

Enfin, l’équipe aborde les aspects pratiques : comment parler à un proche susceptible d’être victime d’une escroquerie, comment lutter contre la stigmatisation pour que les victimes se signalent plus vite et que peuvent faire les entreprises lorsqu’une escroquerie « individuelle » devient un risque pour l’entreprise.

Points essentiels à retenir :

Ne pas répondre pas aux numéros inconnus

Considérer les « opportunités d’investissement » en ligne comme un signal d’alarme

Et surtout : si cela vous arrive, vous n’êtes pas seul(e).

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.