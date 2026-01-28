Les entreprises agissent-elles trop rapidement avec l’IA au péril de la sécurité ?

Dans cet épisode de Security Intelligence, l’animateur Matt Kosinski est accompagné de Sridhar Muppidi, Nick Bradley et Jeff Crume pour décrypter un moment clé dans le domaine de la cybersécurité.

Cet épisode se penche sur l’essor rapide des agents d’IA et les risques croissants liés à l’IA fantôme dans l’entreprise, en comparant les plateformes d’agents open source comme OpenClaw à des modèles propriétaires comme Claude Opus 4.6 et ses nouvelles équipes d’agents. Nous découvrons comment l’adoption de l’IA axée sur la rapidité, la mise en œuvre d’agents non sécurisés et la faible séparation des tâches créent de nouvelles surfaces d’attaque, et pourquoi les responsables peuvent alimenter le problème involontairement.

La conversation examine également la récente violation de la chaîne d’approvisionnement de Notepad++ en tant que signe avant-coureur d’un stock logiciel élargi et de défaillances liées aux risques liés aux fournisseurs, et analyse la tentative de DragonForce de réinventer les rançongiciels en tant que cartel évolutif.

Au passage, nous revenons encore sur un thème clé : avons-nous optimisé la vitesse au péril de la sécurité ?

00:00 - Présentation

01:18 - OpenClaw contre Claude Opus 4.6

15:05 - Travailler vite. Au péril de la sécurité ?



27:29 - Faille Notepad++

38:55 - Cartel de ransomware DragonForce

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.