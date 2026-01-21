Dans cet épisode de Security Intelligence, les experts Jake Paulson, Stephanie Carruthers et Matt Cerny explorent comment les menaces pilotées par l’IA (phishing, deepfakes et désinformation) transforment le paysage des cybermenaces. Les entreprises, elles aussi, adoptent des outils d’IA pour détecter ces attaques.

Mais même à l’ère de l’IA, l’homme reste notre première et dernière ligne de défense. Et trop souvent, nous ne lui donnons pas ce dont il a besoin pour réussir. Comment aider l’être humain à s’adapter à la vitesse, à l’échelle et à l’impact accrus des menaces de l’IA ?

Selon notre groupe d’experts, la solution ne réside pas dans davantage de formations consistant à cocher des cases ni dans des diapositives plus esthétiques. Il s’agit d’une formation réaliste et immersive qui développe la mémoire musculaire, la confiance en soi en situation de stress et les capacités de prise de décision pour les moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Nous parlons de :

00:00 — Présentation

Présentation 01:48 — Phishing basé sur l’IA, deepfakes et tactiques modernes d’ingénierie sociale

Phishing basé sur l’IA, deepfakes et tactiques modernes d’ingénierie sociale 09:19 - Pourquoi les humains incarnent la principale surface d’attaque et la défense la plus solide ?

Pourquoi les humains incarnent la principale surface d’attaque et la défense la plus solide ? 17:03 — La différence entre les exercices théoriques et la formation en cyber range

La différence entre les exercices théoriques et la formation en cyber range 22:00 — Comment les simulations immersives préparent les équipes à la véritable pression de réponse aux incidents ?

Comment les simulations immersives préparent les équipes à la véritable pression de réponse aux incidents ? 42:00 — Pourquoi la préparation est plus importante que la sensibilisation à l’ère des attaques par IA

En effet, lorsque l’IA contribue à l’accélération des attaques, c’est la formation qui détermine le résultat.

Tout cela et bien plus sur Security Intelligence.

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de toute autre entreprise ou entité.