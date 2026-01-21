Dans cet épisode de Security Intelligence, les experts Jake Paulson, Stephanie Carruthers et Matt Cerny explorent comment les menaces pilotées par l’IA (phishing, deepfakes et désinformation) transforment le paysage des cybermenaces. Les entreprises, elles aussi, adoptent des outils d’IA pour détecter ces attaques.
Mais même à l’ère de l’IA, l’homme reste notre première et dernière ligne de défense. Et trop souvent, nous ne lui donnons pas ce dont il a besoin pour réussir. Comment aider l’être humain à s’adapter à la vitesse, à l’échelle et à l’impact accrus des menaces de l’IA ?
Selon notre groupe d’experts, la solution ne réside pas dans davantage de formations consistant à cocher des cases ni dans des diapositives plus esthétiques. Il s’agit d’une formation réaliste et immersive qui développe la mémoire musculaire, la confiance en soi en situation de stress et les capacités de prise de décision pour les moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Nous parlons de :
En effet, lorsque l’IA contribue à l’accélération des attaques, c’est la formation qui détermine le résultat.
Tout cela et bien plus sur Security Intelligence.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de toute autre entreprise ou entité.
En quoi la formation cyber range est-elle différente ? Écoutez les experts IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers et Matt Cerny, expliquer comment les simulations de crise immersives renforcent la confiance, réduisent les hypothèses et transforment la préparation à la sécurité. Dans le podcast Security Intelligence, découvrez pourquoi les émotions comptent dans la formation en cybersécurité.
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