Pendant des années, le vol d’identifiants était le vecteur d’attaque préféré des pirates informatiques. Ce n’est plus le cas. Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026, l’exploitation des applications publiques monte en flèche et vient détrôner les attaques ciblant l’identité pour devenir le principal vecteur d’accès initial. Pourquoi les acteurs de la menace changent-ils si radicalement de tactique, et qu’est-ce que cela implique pour les défenseurs ?



Dans cet épisode de Security Intelligence, les panélistes Claire Nuñez, Chris Caridi et Joe Xatruch détaillent les principales conclusions du dernier Threat Intelligence Index et abordent les sujets suivants :

Les infostealers qui s’emparent de « l’âme » des agents IA

Les paquets compromis qui rendent les agents IA malveillants

Les failles de l’infrastructure d’IA que nous échouons à corriger

Pourquoi le renseignement sur les menaces est si cloisonné, et ce que nous pouvons faire pour y remédier

Tout cela et bien plus encore sur Security Intelligence.

00:00 - Présentation

1:17 - Threat Intelligence Index 2026

16:22 - Voler l’âme des agents d’IA

28:03 - Les failles de l’infrastructure d’IA

36:36 - Les renseignements sur les menaces rendus humains

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.