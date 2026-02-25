Lire le Threat Intelligence Index 2026 | Télécharger le rapport

Les exploits visant les applications publiques sont en forte augmentation. Pourquoi ?

Pendant des années, le vol d’identifiants était le vecteur d’attaque préféré des pirates informatiques. Ce n’est plus le cas. Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026, l’exploitation des applications publiques monte en flèche et vient détrôner les attaques ciblant l’identité pour devenir le principal vecteur d’accès initial. Pourquoi les acteurs de la menace changent-ils si radicalement de tactique, et qu’est-ce que cela implique pour les défenseurs ? 
 
Dans cet épisode de Security Intelligence, les panélistes Claire Nuñez, Chris Caridi et Joe Xatruch détaillent les principales conclusions du dernier Threat Intelligence Index et abordent les sujets suivants :

  • Les infostealers qui s’emparent de « l’âme » des agents IA
  • Les paquets compromis qui rendent les agents IA malveillants
  • Les failles de l’infrastructure d’IA que nous échouons à corriger
  • Pourquoi le renseignement sur les menaces est si cloisonné, et ce que nous pouvons faire pour y remédier

Tout cela et bien plus encore sur Security Intelligence.

  • 00:00 - Présentation
  • 1:17 - Threat Intelligence Index 2026 
  • 16:22 - Voler l’âme des agents d’IA 
  • 28:03 - Les failles de l’infrastructure d’IA 
  • 36:36 - Les renseignements sur les menaces rendus humains

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
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IBM X-Force 2026 Threat Intelligence Index

Dans cet épisode de Security Intelligence, les invités, Claire Nuñez, Chris Caridi et Joe Xatruch analysent les principales conclusions du dernier Threat Intelligence Index.

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