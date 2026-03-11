Vous avez manqué la conférence [un]prompted sur la sécurité de l’IA ? C’est le cas de beaucoup d’entre nous. Contrairement à notre cher Dustin « Evil Mog » Heywood, qui va nous résumer cet événement. Et en parlant de surprise, nous discuterons également de l’une des plus grandes annonces de l’événement : l’horloge du jour zéro. Cette coalition d’experts soutient qu’il faut repenser radicalement la gestion des vulnérabilités face à la chute des valeurs de temps d’exploitation pour les nouvelles vulnérabilités. Parmi les demandes sujettes à controverse : rendre les éditeurs de logiciels responsables des failles et construire une architecture plus éphémère. Nous évoquerons ensuite certains comportements particulièrement désagréables des agents d’IA, notamment la manipulation des ordonnances et la rédaction d’articles de blog agressifs envers les utilisateurs humains. Enfin, nous terminerons la semaine par une discussion sur l’épuisement professionnel chez les professionnels de la cybersécurité. Nous travaillons en moyenne 10 heures supplémentaires par semaine. C’est épuisant et préoccupant pour la sécurité.

Tout cela et bien plus sur Security Intelligence.

00:00 — Présentation

Présentation 1:26 — Résumé de la conférence [un]prompted

Résumé de la conférence [un]prompted 9:07 — L’effondrement du jour zéro

L’effondrement du jour zéro 21:26 — Des agents d’IA qui harcèlent des humains

Des agents d’IA qui harcèlent des humains 31:26 — Burn-out et cybersécurité

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.