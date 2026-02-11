Solutions de gestion des identités et des accès (IAM)

Ce qu’il vous faut, c’est une approche unifiée et hybride qui sécurise les identités des personnes et des machines sans ralentir les utilisateurs.

Une solution complète de gestion des identités et des accès, qu’elle soit déployée sur site ou dans un environnement hybride, vous permettra de gagner en visibilité et de contrôler chaque identité. Ces solutions appliquent les politiques d’accès en temps réel, automatisent la gouvernance et renforcent la conformité, afin de réduire les risques tout en améliorant la confiance et l’expérience utilisateur.