Solutions de gestion des identités et des accès (IAM)

Pas d'angles morts, pas de failles, juste une protection de l'identité sans compromis.
Ce qu’il vous faut, c’est une approche unifiée et hybride qui sécurise les identités des personnes et des machines sans ralentir les utilisateurs.
Une solution complète de gestion des identités et des accès, qu’elle soit déployée sur site ou dans un environnement hybride, vous permettra de gagner en visibilité et de contrôler chaque identité. Ces solutions appliquent les politiques d’accès en temps réel, automatisent la gouvernance et renforcent la conformité, afin de réduire les risques tout en améliorant la confiance et l’expérience utilisateur.
Obtenir une vue unique de chaque identité pour éliminer les angles morts, simplifier la conformité et permettre aux équipes de savoir qui a accès à quoi exactement.
Étendre le contrôle aux API, aux bots, aux comptes de service et à d’autres NHI, afin de réduire les risques cachés et de sécuriser les identités dans les environnements hybrides.
Concilier protection renforcée et expérience fluide grâce à une authentification contextuelle qui assure la sécurité des utilisateurs sans les ralentir.
Éliminer le provisionnement manuel et les comptes obsolètes en automatisant les workflows d’identité, en réduisant les coûts, ainsi que les risques au sein de l’entreprise.
Intégrez l'identité dans les systèmes cloud et sur site sans verrouillage, pour une évolutivité plus sécurisée tout en modernisant les applications héritage et l'infrastructure.
Détecter les anomalies et les tentatives de vol d’identifiants en temps réel, afin que vos équipes puissent réagir promptement, protéger les actifs sensibles et prévenir les violations.
Ensemble, les solutions logicielles AM fournissent une structure d’identité unifiée, adaptée à vos besoins de protection. Une intégration aisée avec tous vos systèmes existants pour accélérer la gestion et la sécurisation des identités humaines et non humaines.
Simplifiez vos outils IAM, ainsi que vos workflows de conformité, grâce à une solution qui protège la vie privée des utilisateurs et améliore le taux de conversion client. Avec IBM Verify, votre entreprise allie accès sécurisé de chaque identité vérifiée, ITDR et ISPM optimisées par l’IA, et bien plus encore.
Dotez-vous d’un outil pour construire, déployer et gérer votre infrastructure tout en bénéficiant d’une automatisation illimitée du cycle de vie. HashiCorp Vault chiffre les données sensibles et contrôle l’accès en fonction de l’identité. Votre entreprise est ainsi en mesure d’authentifier et d’autoriser automatiquement vos secrets, vos certificats, vos clés et plus encore.
Des services IAM pilotés par l’IA, conçus pour redéfinir les workflows d’accès en s’appuyant sur des agents intelligents et proactifs.
Vous souhaitez une solution IAM qui gère pratiquement toutes les identités, tous les écosystèmes, tous les fournisseurs et toutes les intégrations de systèmes avec peu ou pas de changements dans votre système ? Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont IBM Verify avec HashiCorp Vault peut répondre à ces besoins.