Guide du praticien IAM

Aujourd’hui, les équipes IAM doivent jongler avec des outils disparates, effectuer d’innombrables tâches manuelles et tenter de suivre le rythme effréné des identités non humaines, qui sont désormais largement plus nombreuses que les personnes. Ajoutez à cela les attaquants qui utilisent l’IA pour exploiter chaque faille, et il n’est pas surprenant que les programmes IAM soient mis à rude épreuve.

Ce guide exclusif d’IBM explique les véritables causes de ce chaos et explique en termes clairs et pratiques comment reprendre le contrôle : unifier les identités, automatiser les tâches fastidieuses, renforcer la sécurité sans ralentir les utilisateurs et créer une couche d’identité réellement évolutive. Si vous cherchez un moyen de stabiliser votre programme IAM, commencez ici.