Adoptez le cloud dans les règles de l’art grâce à l’automatisation unifiée du cycle de vie, à une infrastructure hybride sécurisée conçue pour l’évolutivité, la résilience et l’IA
Les environnements hybrides actuels englobent le cloud, les centres de données et la périphérie (edge), engendrant une complexité nouvelle. HashiCorp aide les entreprises à simplifier leurs opérations grâce à la gestion unifiée du cycle de vie de l’infrastructure (ILM) et à la gestion unifiée du cycle de vie de la sécurité (SLM).
Agissez plus rapidement et plus intelligemment. Accélérez la livraison grâce à une automatisation standardisée qui élimine les frictions, améliore la collaboration et prend en charge des workflows sécurisés dans les environnements hybrides et multicloud.
Ne laissez pas les risques vous perturber. Protégez les données sensibles, appliquez le principe du moindre privilège au niveau des accès et respectez les exigences de conformité grâce à une approche unifiée pour sécuriser l’infrastructure hybride à grande échelle.
Tirez le meilleur parti de vos investissements dans le cloud. Créez une plateforme cloud optimisée qui maximise le retour sur investissement, réduit le gaspillage dans le cloud et comble les lacunes en matière de compétences.
94 % des entreprises dépensent trop en cloud1, mais vous pouvez y échapper. Rationalisez la livraison des applications en standardisant la gestion de votre infrastructure et en mettant en place des workflows partagés. Cette centralisation aide les entreprises à commercialiser leurs produits plus rapidement, à atténuer les risques de sécurité et à optimiser les coûts liés au cloud.
Établissez rapidement une base solide pour la gestion du cycle de vie de l’infrastructure grâce à une collaboration cohérente, à la réutilisation et à l’automatisation des environnements.
Fournissez une infrastructure standardisée avec des garde-fous en matière de politiques pour garantir le respect des exigences en matière de sécurité et de l’organisation.
Mettez en place un système d’enregistrement centralisé pour gérer le cycle de vie des ressources infrastructurelles, surveiller leur état de santé et retirer celles qui sont inutilisées ou sous-utilisées.
Plus vous évoluez dans le cloud, plus votre surface d’attaque (« attack surface ») s’étend. Reposant sur un modèle Zero Trust, HashiCorp permet de mettre en place une sécurité basée sur l’identité sur l’ensemble de votre patrimoine numérique et aide les entreprises à :
Obtenez une vision précise des personnes autorisées et de leurs accès, de l’emplacement de vos secrets et des éventuelles erreurs de configuration. Cette visibilité vous aide à identifier les lacunes, à détecter les risques à un stade précoce et à les corriger avant qu’ils ne deviennent de véritables problèmes.
Mettez en place les mesures de protection adéquates pour protéger votre infrastructure. Grâce à l’accès basé sur l’identité, à la gestion des secrets et à l’application automatisée des politiques, vous pouvez sécuriser vos systèmes et vos données sans ralentir vos équipes.
Gardez une longueur d’avance sur les exigences de conformité en surveillant en permanence les accès, en auditant les activités et en appliquant les politiques dans tous les environnements. Cela donne à vos équipes la visibilité et le contrôle dont elles ont besoin pour respecter les normes réglementaires, quelle que soit la vitesse à laquelle votre environnement évolue ou change.
Découvrez comment HashiCorp et Red Hat renforcent l’intégration entre Terraform, Vault, Red Hat Ansible et Red Hat OpenShift afin de rationaliser la gestion du cycle de vie de l’infrastructure et de la sécurité.
Vous souhaitez passer à l’étape suivante ? Lancez-vous en quelques minutes sur la plateforme cloud HashiCorp.