HashiCorp, une société IBM

Adoptez le cloud dans les règles de l’art grâce à l’automatisation unifiée du cycle de vie, à une infrastructure hybride sécurisée conçue pour l’évolutivité, la résilience et l’IA

Capture d’écran partielle du tableau de bord de la plateforme HashiCorp

Unifiez les opérations hybrides et la préparation à l’IA

Les environnements hybrides actuels englobent le cloud, les centres de données et la périphérie (edge), engendrant une complexité nouvelle. HashiCorp aide les entreprises à simplifier leurs opérations grâce à la gestion unifiée du cycle de vie de l’infrastructure (ILM) et à la gestion unifiée du cycle de vie de la sécurité (SLM).
Afin d’optimiser le retour sur leurs investissements cloud, les entreprises peuvent ainsi : Accélérer la livraison et l’innovation

Agissez plus rapidement et plus intelligemment. Accélérez la livraison grâce à une automatisation standardisée qui élimine les frictions, améliore la collaboration et prend en charge des workflows sécurisés dans les environnements hybrides et multicloud.

 Renforcer la sécurité et la gouvernance

Ne laissez pas les risques vous perturber. Protégez les données sensibles, appliquez le principe du moindre privilège au niveau des accès et respectez les exigences de conformité grâce à une approche unifiée pour sécuriser l’infrastructure hybride à grande échelle.

 Optimiser les opérations et le retour sur investissement du cloud

Tirez le meilleur parti de vos investissements dans le cloud. Créez une plateforme cloud optimisée qui maximise le retour sur investissement, réduit le gaspillage dans le cloud et comble les lacunes en matière de compétences.

DÉSORMAIS DISPONIBLE : HCP Vault Radar

HCP Vault Radar est désormais accessible à tous, offrant aux entreprises une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur leur parc hybride en identifiant et en corrigeant les secrets non gérés.

Gestion du cycle de vie de l'infrastructure

94 % des entreprises dépensent trop en cloud1, mais vous pouvez y échapper. Rationalisez la livraison des applications en standardisant la gestion de votre infrastructure et en mettant en place des workflows partagés. Cette centralisation aide les entreprises à commercialiser leurs produits plus rapidement, à atténuer les risques de sécurité et à optimiser les coûts liés au cloud.

Avantages
Construire

Établissez rapidement une base solide pour la gestion du cycle de vie de l’infrastructure grâce à une collaboration cohérente, à la réutilisation et à l’automatisation des environnements.
Déployer

Fournissez une infrastructure standardisée avec des garde-fous en matière de politiques pour garantir le respect des exigences en matière de sécurité et de l’organisation.
Gérer

Mettez en place un système d’enregistrement centralisé pour gérer le cycle de vie des ressources infrastructurelles, surveiller leur état de santé et retirer celles qui sont inutilisées ou sous-utilisées. 
Section des espaces de travail sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Infrastructure en tant que code pour permettre l’automatisation dans tous les environnements

Terraform vous permet d’automatiser le provisionnement et la gestion de l’infrastructure grâce à une approche de plateforme systématique. L’infrastructure et les politiques sont codifiées, partagées, versionnées et exécutées dans le cadre d’un workflow standardisé et cohérent sur l’ensemble de l’infrastructure, des services cloud aux centres de données sur site.

HashiCorp Packer sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Normalisation des workflows d’images entre les fournisseurs de cloud

HashiCorp Packer offre aux entreprises un workflow unique afin de créer des images pour le cloud et les centres de données privés, et de les gérer en continu tout au long de leur cycle de vie.

Section des tâches sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Planification moderne des applications pour tout type de logiciel

Gérez efficacement les conteneurs, les fichiers binaires et les machines virtuelles dans le cloud, sur site et dans les environnements périphériques (edge).

Section des applications sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Accès facile à l’infrastructure à l’échelle

Waypoint permet aux équipes responsables des plateformes de définir des modèles et des workflows de référence afin que les développeurs puissent gérer eux-mêmes les applications à l’échelle.

Section des espaces de travail sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Gestion du cycle de vie de la sécurité

Plus vous évoluez dans le cloud, plus votre surface d’attaque (« attack surface ») s’étend. Reposant sur un modèle Zero Trust, HashiCorp permet de mettre en place une sécurité basée sur l’identité sur l’ensemble de votre patrimoine numérique et aide les entreprises à :

  • protéger en permanence les secrets, les certificats et autres identifiants ;
  • inspecter leur patrimoine numérique à la recherche d’identifiants non sécurisés ;
  • relier les machines, les services et les personnes autorisés. 
Avantages
Inspecter

Obtenez une vision précise des personnes autorisées et de leurs accès, de l’emplacement de vos secrets et des éventuelles erreurs de configuration. Cette visibilité vous aide à identifier les lacunes, à détecter les risques à un stade précoce et à les corriger avant qu’ils ne deviennent de véritables problèmes. 
Protect

Mettez en place les mesures de protection adéquates pour protéger votre infrastructure. Grâce à l’accès basé sur l’identité, à la gestion des secrets et à l’application automatisée des politiques, vous pouvez sécuriser vos systèmes et vos données sans ralentir vos équipes.
Gouverner

Gardez une longueur d’avance sur les exigences de conformité en surveillant en permanence les accès, en auditant les activités et en appliquant les politiques dans tous les environnements. Cela donne à vos équipes la visibilité et le contrôle dont elles ont besoin pour respecter les normes réglementaires, quelle que soit la vitesse à laquelle votre environnement évolue ou change.
Hashicorp Vault sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Sécurisez les identités des applications et protégez les données sensibles avec Vault

Vault assure la gestion des identités des machines en chiffrant les données sensibles et en contrôlant l’accès en fonction de l’identité. Vous pouvez ainsi définir de manière centralisée les identités de confiance, appliquer des politiques et sécuriser les secrets, les certificats, les clés et les données.

Hashicorp Boundary sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Normalisez l’accès à distance sécurisé

Conçue pour le cloud, la solution moderne de gestion des accès privilégiés de Boundary repose sur des contrôles basés sur l’identité pour sécuriser l’accès des utilisateurs dans des environnements dynamiques.

Hashicorp Consul sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
Mise en réseau des services pour découvrir et connecter vos services en toute sécurité

Consul fournit une mise en réseau des services basée sur l’identité pour la découverte des services, la communication sécurisée et l’automatisation du réseau dans plusieurs environnements cloud et d’exécution.

Image Vault Radar avec les principaux risques liés aux référentiels
Détectez et corrigez les secrets non gérés

HCP Vault Radar aide les équipes DevOps et de sécurité à détecter et à hiérarchiser les secrets divulgués ou non gérés (tels que les mots de passe codés en dur, les clés API et les tokens) dans les outils et référentiels courants, réduisant ainsi le risque d’exposition des secrets.

Hashicorp Vault sur le tableau de bord de la plateforme HashiCorp
HashiCorp + Red Hat : une collaboration optimale pour l’automatisation de l’infrastructure et de la sécurité

Découvrez comment HashiCorp et Red Hat renforcent l’intégration entre Terraform, Vault, Red Hat Ansible et Red Hat OpenShift afin de rationaliser la gestion du cycle de vie de l’infrastructure et de la sécurité.

Passez à l’étape suivante

Vous souhaitez passer à l’étape suivante ? Lancez-vous en quelques minutes sur la plateforme cloud HashiCorp.

Notes de bas de page

1 Citation tirée d’un article initialement publié sur hashicorp.com