Qu’est-ce qu’une infrastructure cloud ?

Une caractéristique fondamentale du cloud computing est la virtualisation de l’infrastructure informatique, notamment les serveurs, les composants réseau et le stockage. La virtualisation connecte des serveurs physiques gérés par un fournisseur de services cloud à de nombreux endroits, puis divise les ressources et crée une abstraction de ces ressources pour les rendre accessibles aux utilisateurs finaux partout où il existe une connexion Internet.

Les logiciels d'hyperviseur sont au cœur de la virtualisation. Cette technologie crée une couche d’abstraction qui permet à plusieurs machines virtuelles (VM) avec leur propre système d’exploitation (OS) de fonctionner sur un seul serveur. L’hyperviseur regroupe et alloue les ressources informatiques selon les besoins de la machine virtuelle. VMware détient la plus grande part de marché sur le marché des plateformes de virtualisation, avec environ 42,77 %.1