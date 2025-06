Qu’est-ce qu’un réseau étendu (WAN) ?

Le réseau étendu (WAN) le plus vaste et le plus connu est l’Internet, qui est un ensemble de nombreux réseaux plus petits répartis dans le monde entier.

Installés pour la première fois dans les années 1950 par l’US Air Force, les réseaux étendus ont évolué au fil des ans en tirant parti des progrès des technologies de communication modernes comme le mode de transfert asynchrone (ATM), la commutation de paquets, le réseau défini par logiciel (SDN) et, en fin de compte, l’Internet moderne. Aujourd’hui, les réseaux étendus sont au cœur du fonctionnement de la plupart des entreprises modernes, notamment celles qui ont une empreinte mondiale, car ils leur permettent d’échanger des informations et des ressources à travers les fuseaux horaires, les continents et même les océans.

Les réseaux étendus sont constitués d’une série de réseaux interconnectés plus petits, eux-mêmes constitués d’ordinateurs et d’autres dispositifs plus petits appelés réseaux locaux (LAN).