Qu’est-ce qu’un SD-WAN ?

Le réseau WAN traditionnel est composé de routeurs physiques qui assurent la transmission des données entre appareils au sein de plusieurs réseaux locaux LAN, comme les réseaux Ethernet et Wi-Fi. Pour transmettre les données, le réseau WAN peut s’appuyer sur différents protocoles tels que la commutation d’étiquettes multiprotocole (MPLS). Le protocole MPLS achemine le trafic WAN en utilisant le chemin le plus court.

Alors qu'un seul réseau local est limité à un emplacement physique tel qu'un immeuble de bureaux, un réseau étendu peut comprendre plusieurs réseaux locaux situés dans le même bureau ou dans des immeubles différents situés à des kilomètres l'un de l'autre.

Cependant, les réseaux étendus sont limités au circuit de télécommunications de leur région et à l'accord de niveau de service (SLA) du service de transport d'un fournisseur d'accès à l'internet. Par exemple, un réseau étendu (WAN) qui achemine des informations via le câble ou l'internet à large bande fourni par le fournisseur d'accès à internet de la région ne peut pas s'étendre au-delà de cette infrastructure physique. Ainsi, le réseau WAN ne peut englober les 20 LAN des deux bureaux que parce qu'ils partagent le même service de transport. Si l'organisation possède un troisième immeuble de bureaux situé dans une région disposant d'un service de transport différent, un réseau étendu distinct est nécessaire pour gérer les connexions LAN qui s'y trouvent. En outre, les bureaux au sein du réseau étendu sont limités à la largeur de bande garantie par leur accès à l'internet. C'est là qu'un SD-WAN offre plusieurs avantages par rapport à un WAN traditionnel.

En servant de couche logicielle au-dessus d’une série de réseaux WAN basés sur des routeurs, un SD-WAN dépasse les limites physiques auxquelles ces réseaux WAN sont confrontés. Il permet de surveiller, de contrôler et d’optimiser l’ensemble du trafic réseau couvrant diverses régions, types d’infrastructures et fournisseurs de services de transport à partir d’une application unique accessible à tout utilisateur autorisé, où qu’il se trouve. À l’inverse, sans un SD-WAN au-dessus d’une série de réseaux WAN, le contrôle et la configuration de chaque WAN individuel sont limités au niveau matériel.