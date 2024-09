Les entreprises adoptent des architectures edge, hybrides et multicloud dont les applications et les actifs de données sont répartis dans des clouds publics et privés, et qui prennent en charge une base d'utilisateurs distante et dynamique. Cependant, un problème persiste : les équipes informatiques peinent à fournir la connectivité réseau sécurisée et prévisible requise par leurs applications. Cette difficulté peut relever autant d'un problème de coordination organisationnelle que d'un problème d'outils et de technologie, ce qui conduit souvent à des déploiements inefficaces et différés.



C'est là qu'IBM Hybrid Cloud Mesh entre en jeu. Ce service SaaS fournit une connectivité centrée sur les applications à la fois simple, sécurisée et prévisible pour les environnements edge, hybrides et multicloud. Il élimine les silos opérationnels, ce qui permet aux CloudOps de gérer le réseau de manière plus précise et aux équipes DevOps de résoudre les problèmes plus rapidement grâce à des interfaces conviviales.