Pendant des années, une pratique courante lors de la configuration de la connectivité réseau consistait à « configurer et oublier ». Dans le monde des réseaux de cloud hybride et des applications transitoires, « configurer et oublier » signifie que la connectivité fonctionne un jour, mais pas le suivant. Un nouveau paradigme est nécessaire.

IBM Hybrid Cloud Mesh offre un nouveau paradigme où le réseau suit l’application, aidant les entreprises dans leur parcours cloud grâce à des flux de travaux simples et automatisés. Tirez parti de la flexibilité et de la liberté pour déplacer facilement les applications entre les emplacements cloud et répondre à la nature transitoire des applications résilientes tout en :