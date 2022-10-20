Le principal avantage de l’outil de surveillance réseau est une visibilité directe et facile à comprendre sur l’ensemble des appareils connectés d’un réseau et sur la manière dont les données se déplacent entre eux. Les systèmes modernes de surveillance des performances réseau fournissent des informations essentielles qui vous permettent de comparer automatiquement les données et d’identifier toute dégradation des performances du réseau. En voyant toutes ces informations sur un tableau de bord, vos administrateurs réseau peuvent rapidement localiser les problèmes à n’importe quel endroit du réseau, en identifier la cause première et déterminer qui doit y remédier.

Une solution NPM nécessite moins de temps pour résoudre les problèmes de performance réseau. La détection d’un problème plus tôt signifie que vous pouvez le résoudre et le corriger beaucoup plus rapidement, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent. La surveillance du réseau aide les entreprises à optimiser leur efficacité en identifiant et en solutionnant les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations et les clients. Cela permet de diminuer les temps d’arrêt, de garantir que les employés ont toujours accès aux ressources dont ils ont besoin et d’améliorer la disponibilité des API et des pages web. La surveillance des performances réseau fournit également des données historiques et permet de résoudre les problèmes de réseau passés afin d’éviter des problèmes similaires à l’avenir.

Les solutions de surveillance du réseau vous offrent des outils et des fonctionnalités de gestion fiables et flexibles, notamment des modèles préconfigurés pour des fournisseurs spécifiques tels que Cisco, Juniper, Arista et Aruba, entre autres. Ces modèles permettent de s’assurer que tout fonctionne bien. Ils vous aident à vous conformer aux normes du secteur et aux réglementations gouvernementales. Ils peuvent signaler les anomalies, qui peuvent être les signes précoces d’une cyberattaque. Les outils de surveillance peuvent également vous aider à suivre et à évaluer les indicateurs de performance de votre réseau, ce qui vous permet de définir des objectifs et d’améliorer ses performances. Tout cela vous aide à aller de l’avant.

Les systèmes modernes de surveillance des réseaux vont plus loin en prenant en charge les réseaux de nouvelle génération définis par logiciel et déployés pour exécuter des applications modernes. Ces réseaux nouveaux et modernes nécessitent des méthodes très différentes de collecte et d’analyse des données de performance à l’aide d’API, tout en prenant en charge les méthodes existantes telles que SNMP. La prise en charge des réseaux nouveaux et existants aide les équipes d’exploitation et d’ingénierie des réseaux à planifier correctement les transitions vers les réseaux de nouvelle génération.

La surveillance des performances du réseau vous permet également de suivre les réseaux qui évoluent, se développent et se complexifient au fil du temps. Avec l’essor des appareils IdO, qui permettent aux réseaux de connecter des milliers d’appareils IdO ou plus, les réseaux informatiques deviennent énormes et complexes.

La réduction du travail manuel de votre équipe informatique grâce à l’automatisation de la surveillance du réseau lui permet de consacrer son temps à d’autres projets critiques pour l’entreprise et signifie que vous utilisez vos ressources à bon escient.