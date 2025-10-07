Pour mieux comprendre le fonctionnement du SDN, il est utile de définir les composants de base qui créent l'écosystème réseau. Les composants utilisés pour créer un réseau défini par logiciel peuvent ou non se trouver dans la même zone physique. Notamment :

· Applications : chargées de relayer les informations sur le réseau ou les demandes de disponibilité ou d'allocation de ressources spécifiques.

· Contrôleurs SDN : gérez la communication avec les applications pour déterminer la destination des paquets de données. Les contrôleurs sont les équilibreurs de charge au sein du réseau SDN.

- Dispositifs de mise en réseau : ils reçoivent des instructions des contrôleurs sur la manière d'acheminer les paquets.

· Technologies open source : protocoles de réseau programmables, comme OpenFlow, qui dirigent le trafic entre les périphériques réseau d'un réseau SDN. L'Open Networking Foundation (ONF) a contribué à la normalisation du protocole OpenFlow et d'autres technologies SDN open source.

En combinant ces composants, les organisations disposent d'un moyen plus simple et centralisé de gérer les réseaux. Le SDN sépare les fonctions de routage et d'acheminement des paquets, connues sous le nom de plan de contrôle, du plan de données ou de l'infrastructure sous-jacente. Le SDN implémente ensuite des contrôleurs, considérés comme le cerveau du réseau SDN, et les superpose au-dessus du matériel réseau dans le cloud ou sur site. Cela permet aux équipes d'utiliser la gestion basée sur les règles, une sorte d'automatisation, pour gérer directement le contrôle du réseau.

Les contrôleurs SDN indiquent aux commutateurs où envoyer les paquets. Dans certains cas, des commutateurs virtuels intégrés dans le logiciel ou le matériel remplaceront les commutateurs physiques. Cela consolide leurs fonctions en un seul commutateur intelligent qui peut vérifier les paquets de données et leurs destinations de Virtual Machine pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes avant d'acheminer les paquets.