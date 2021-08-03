Qu'est-ce que la technologie mobile ?

Évolutivité : La création de solutions ponctuelles qui ne peuvent pas être déployées à l’échelle d’une entreprise peut être coûteuse en termes de développement, de gestion et de maintenance. Les applications doivent être conçues de manière holistique en tenant compte des secteurs d’activité, des processus et des environnements techniques.



Intégration : Il est essentiel de pouvoir connecter la logique et les services de données à l’application, que la logique et les données se trouvent sur site, dans le cloud ou dans des configurations hybrides.



Réutilisation : Plus de 105 milliards d’applications mobiles ont été téléchargées en 2018⁶. Nombre d’entre elles sont des applications professionnelles, ou elles peuvent être modifiées ou combinées pour le devenir. L’utilisation d’applications existantes accélère la création de valeur et améliore la rentabilité, car l’entreprise peut tirer parti de l’expertise de ces applications dans le domaine ou le secteur concerné.



Développement dans cloud : Le cloud offre une plateforme efficace pour développer, tester et gérer les applications. Les développeurs peuvent utiliser des interfaces de programmation d’applications (API) pour connecter les applications aux données back-end et se concentrer sur les fonctions front-end. Ils peuvent ajouter une authentification pour renforcer la sécurité et accéder à l’intelligence artificielle (IA) et aux services cognitifs.



Gestion de la mobilité : Avec le déploiement des technologies mobiles, les organisations se tournent vers des solutions de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) pour configurer les appareils et les applications, suivre l’utilisation et l’inventaire des appareils, contrôler et protéger les données, et assurer le support et la résolution des problèmes.



BYOD : Le BYOD (Bring your own device) est une politique informatique qui permet aux employés d’utiliser des appareils personnels pour accéder aux données et aux systèmes. Adopté de manière efficace, le BYOD peut améliorer la productivité, augmenter la satisfaction des employés et permettre de réaliser des économies. Dans le même temps, il pose des problèmes de sécurité et de gestion des appareils qui doivent être résolus.



Sécurité : La lutte pour la sécurité mobile est décourageante en termes de volume et de complexité. L’intelligence artificielle (IA) apparaît comme une arme essentielle pour détecter les anomalies de sécurité dans de larges volumes de données. Elle peut permettre de détecter et de résoudre les incidents liés à des logiciels malveillants, ou recommander des mesures à prendre pour répondre aux exigences réglementaires dans un tableau de bord central.



Edge computing : L’un des principaux avantages de la 5G, c’est qu’elle peut rapprocher les applications de leurs sources de données ou des serveurs edge. La proximité des données par rapport à leur source peut apporter des avantages au réseau, tels que des temps de réponse améliorés et une meilleure disponibilité de la bande passante. Dans les entreprises, l’edge computing permet d’effectuer des analyses de données plus complètes et d’obtenir plus rapidement des informations plus approfondies.