Qu'est-ce que la technologie mobile ?

La technologie mobile est une technologie qui accompagne l'utilisateur dans ses déplacements. Elle se compose d'unités de communication bidirectionnelles portables, d'unités informatiques et de technologies réseau qui les relient.
Actuellement, la technologie mobile est incarnée dans les appareils compatibles avec Internet comme les smartphones, les tablettes et les montres. Ce sont les derniers-nés d’une lignée qui inclut les pagers bidirectionnels, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles (téléphones à clapet), les appareils de navigation GPS et bien d’autres encore.
Les réseaux de communication qui connectent ces appareils sont communément appelés technologies sans fil. Elles permettent aux appareils mobiles de partager la voix, les données et les applications (applications mobiles).
La technologie mobile est omniprésente et elle se développe encore. Le nombre d’utilisateurs de smartphones a dépassé les 3 milliards¹ et le personnel mobile mondial devrait atteindre 1,87 milliard de travailleurs d’ici 2022².
Réseaux radio s’appuyant sur des tours cellulaires distribuées qui permettent aux appareils mobiles (téléphones cellulaires) de changer automatiquement de fréquence et de communiquer sans interruption sur de vastes zones géographiques. Cette même capacité de commutation de base permet aux réseaux cellulaires de s’adapter à de nombreux utilisateurs sur un nombre limité de fréquences radio³.
Il s’agit de la norme de service cellulaire actuelle pour la plupart des communications sans fil. Il utilise la technologie de commutation de paquets, qui organise les données en sections ou en paquets pour la transmission, et qui réassemble les informations à la destination. La 4G, « G » pour génération, serait 10 fois plus rapide que la 3G. Et la 5G, un réseau beaucoup plus rapide, est sur le point d’arriver. La 5G s’appuie sur un ensemble de bandes de fréquences agrégées pour libérer la bande passante. Elle est environ 20 fois plus rapide que la 4G.
Des ondes radio qui connectent des appareils à Internet par le biais de routeurs localisés appelés hotspots. Abréviation Wireless Fidelity ou fidélité sans fil, les réseaux Wi-Fi pourraient être comparés à des tours cellulaires pour l’accès à Internet, mais ils ne transmettent pas automatiquement le service sans établir de connexion Wi-Fi. La plupart des appareils mobiles permettent de basculer automatiquement entre les réseaux Wi-Fi et cellulaires en fonction de leur disponibilité et des préférences de l’utilisateur⁴.
Spécification du secteur des télécommunications pour la connexion d’appareils sur de courtes distances à l’aide d’ondes radio courtes. Le Bluetooth permet aux utilisateurs de connecter ou d’appairer rapidement des appareils tels que des casques, des haut-parleurs, des téléphones et d’autres appareils⁵.
La 5G est la cinquième génération de technologie sans fil cellulaire. Comme la 4G, elle utilise des fréquences du spectre radio, mais des fréquences très élevées qui offrent plus de bande passante. En d’autres termes, elle permet de transmettre plus de données à des vitesses plus élevées vers davantage d’appareils. Imaginez le streaming vidéo sur smartphone : avec la 5G, c’est 10 fois mieux, non seulement pour les utilisateurs individuels, mais aussi pour les diffusions vidéo simultanées.
Grâce à son application mobile Road Day qui permet de charger des informations sur les réclamations sur le terrain, Amica Mutual Insurance Company a réalisé des gains de productivité estimés entre 25 et 50 % dans ses processus de workflow. L’application permet aux experts en assurances de collaborer étroitement avec les clients sur le terrain, améliorant la précision des réclamations et aidant les clients à se sentir plus impliqués.
Les grenouilles sont en voie de disparition en Australie : 4 espèces sur les 240 connues. Pour les protéger, les scientifiques avaient besoin d’un modèle de collecte de données plus rapide. S’inscrivant dans le cadre d’une approche de crowd-sourcing, l’application FrogID permet aux Australiens de réaliser des enregistrements audio des cris uniques des grenouilles et de les charger dans une base de données en ligne. L’application utilise également les coordonnées GPS pour cartographier la présence des populations de grenouilles.
City Furniture utilise la technologie mobile pour créer une expérience d’achat proche de la perfection. Les clients peuvent combiner la recherche en ligne avec un accès physique aux articles et des interactions avec le personnel de vente. L’application mobile utilisée par les vendeurs sur leur tablette accède aux données en temps réel, traite les paiements et planifie les livraisons, sans jamais quitter le client.
Évolutivité : La création de solutions ponctuelles qui ne peuvent pas être déployées à l’échelle d’une entreprise peut être coûteuse en termes de développement, de gestion et de maintenance. Les applications doivent être conçues de manière holistique en tenant compte des secteurs d’activité, des processus et des environnements techniques.
Intégration : Il est essentiel de pouvoir connecter la logique et les services de données à l’application, que la logique et les données se trouvent sur site, dans le cloud ou dans des configurations hybrides.
Réutilisation : Plus de 105 milliards d’applications mobiles ont été téléchargées en 2018⁶. Nombre d’entre elles sont des applications professionnelles, ou elles peuvent être modifiées ou combinées pour le devenir. L’utilisation d’applications existantes accélère la création de valeur et améliore la rentabilité, car l’entreprise peut tirer parti de l’expertise de ces applications dans le domaine ou le secteur concerné.
Développement dans cloud : Le cloud offre une plateforme efficace pour développer, tester et gérer les applications. Les développeurs peuvent utiliser des interfaces de programmation d’applications (API) pour connecter les applications aux données back-end et se concentrer sur les fonctions front-end. Ils peuvent ajouter une authentification pour renforcer la sécurité et accéder à l’intelligence artificielle (IA) et aux services cognitifs.
Gestion de la mobilité : Avec le déploiement des technologies mobiles, les organisations se tournent vers des solutions de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) pour configurer les appareils et les applications, suivre l’utilisation et l’inventaire des appareils, contrôler et protéger les données, et assurer le support et la résolution des problèmes.
BYOD : Le BYOD (Bring your own device) est une politique informatique qui permet aux employés d’utiliser des appareils personnels pour accéder aux données et aux systèmes. Adopté de manière efficace, le BYOD peut améliorer la productivité, augmenter la satisfaction des employés et permettre de réaliser des économies. Dans le même temps, il pose des problèmes de sécurité et de gestion des appareils qui doivent être résolus.
Sécurité : La lutte pour la sécurité mobile est décourageante en termes de volume et de complexité. L’intelligence artificielle (IA) apparaît comme une arme essentielle pour détecter les anomalies de sécurité dans de larges volumes de données. Elle peut permettre de détecter et de résoudre les incidents liés à des logiciels malveillants, ou recommander des mesures à prendre pour répondre aux exigences réglementaires dans un tableau de bord central.
Edge computing : L’un des principaux avantages de la 5G, c’est qu’elle peut rapprocher les applications de leurs sources de données ou des serveurs edge. La proximité des données par rapport à leur source peut apporter des avantages au réseau, tels que des temps de réponse améliorés et une meilleure disponibilité de la bande passante. Dans les entreprises, l’edge computing permet d’effectuer des analyses de données plus complètes et d’obtenir plus rapidement des informations plus approfondies.
La gestion sécurisée et minutieuse des appareils mobiles, du contenu et des applications est indispensable : que ce soit pour un système d’exploitation spécifique, plusieurs types d’appareils ou un environnement mixte.
Passez d’une solution de gestion des appareils mobiles (MDM) à la gestion unifiée des terminaux (UEM). Utilisez le cloud, l’IA et l’analytique pour prendre en charge les environnements complexes de terminaux et d’appareils mobiles.
Le design thinking, les données, la technologie et la créativité peuvent s’allier pour développer des expériences mobiles améliorées et engageantes. La clé, c’est de trouver le bon partenaire.
La solution IBM Security MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) a été conçue pour vous aider à gérer et à protéger les appareils, les applications et les données du personnel de terrain, où qu’il se trouve.
Alors que les modèles de travail flexible sont devenus la nouvelle norme, les employés doivent demeurer productifs et protégés quel que soit leur lieu de travail ou l’appareil utilisé. De la gestion des points de terminaison à la sécurité native, IBM Security MaaS360 fournit une solution UEM de bout en bout.
