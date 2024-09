Amica Mutual Insurance Company

La collaboration entre les équipes d’Amica et d’IBM a permis de réduire les délais de rentabilité : il n’a fallu que six mois pour développer et tester l’application et deux mois pour la déployer. En intégrant les experts en sinistres d’Amica au processus de conception agile, l’équipe a répondu à leurs besoins les plus pressants en matière de facilité d’utilisation, d’efficacité et d’automatisation. Cela a permis de garantir un taux d’acceptation élevé sur le terrain. « Après le déploiement initial, nous avons constaté des taux d’adoption volontaire très élevés. Nous estimons qu’environ 80 % de nos experts ont intégré ces outils de manière proactive dans leurs flux de travaux », affirme Kostecki.

L’application Claims Adjust est optimisée pour les mobiles. Intuitive et facile à prendre en main, elle permet aux nouveaux experts en sinistres de se mettre rapidement à la page. Claims Adjust a aussi pour avantage d’attirer et de fidéliser les employés férus de technologie, qui tiennent souvent compte des outils technologiques lorsqu’ils évaluent des entreprises potentielles.

De plus, l’application profite aux experts en sinistres en les rendant plus productifs. En passant moins de temps à effectuer des tâches manuelles au bureau et plus de temps sur le terrain grâce à des processus automatisés, ils parviennent ainsi à traiter plus de déclarations. La fonction de téléchargement automatique de photos à elle seule pourrait permettre d’économiser des milliers d’heures par rapport aux téléchargements manuels. « L’application aide les experts à améliorer considérablement leur efficacité, ce qui leur permet de traiter plus de sinistres par jour », souligne Kostecki.

De tels gains offrent un avantage évident aux clients d’Amica. L’évaluation plus précise des déclarations de sinistres aide la compagnie d’assurance à mieux servir sa clientèle.

« Les experts peuvent travailler sur plus de 100 sinistres à la fois, ajoute Brown. A partir d’un seul iPad, ils peuvent accéder à l’historique des sinistres, aux données financières et aux polices d’assurance, et partager ces informations avec les clients par e-mail ou en personne. Cela améliore considérablement l’efficacité des experts et leur capacité à satisfaire les clients. »