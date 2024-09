Le vent hurle à 240 kilomètres-heure. Des murs d’eau projettent les voitures comme des jouets de plage. Des millions d'habitations et d'entreprises plongent dans l'obscurité. Rien dans la nature ne produit l'énergie atmosphérique d'un ouragan ou le potentiel destructeur de ces fléaux cycloniques.

S'avançant dans l'océan Atlantique et le golfe du Mexique avec 2 173 km de côtes, aucun autre endroit aux États-Unis n'est plus souvent touché par les ouragans que la péninsule de Floride. Depuis 1851, plus de 100 ouragans se sont abattus entre Key West et Pensacola. Au cours des années à venir, le changement climatique et l'élévation du niveau des mers pourraient rendre les ouragans encore plus dévastateurs.

À la suite d'une série de pannes et d'accidents évités de justesse liés aux ouragans, City Furniture ne pouvait plus tolérer les risques que les cyclones faisaient peser sur ses sites commerciaux du sud de la Floride. En tant que l'un des plus grands détaillants de Floride, City Furniture a géré ses propres systèmes informatiques sur site et stocké les données vitales des clients dans les centres de données locaux. La direction informatique recherchait une solution éprouvée pour sauvegarder les données critiques et soutenir la résilience du réseau, quelle que soit la menace météo.

Parallèlement, City Furniture a identifié une autre opportunité. Pourquoi ne pas migrer vers une nouvelle plateforme informatique plus fiable pour améliorer la flexibilité opérationnelle et absorber les charges de travail plus exigeantes pendant les campagnes commerciales et les pics saisonniers ?

« IBM est notre partenaire depuis plus de 40 ans, nous ne pouvions donc pas imaginer un meilleur choix pour nous accompagner dans notre transition vers le cloud », explique Chad Simpson, vice-président et directeur informatique adjoint de City Furniture. « Ils comprennent les entreprises, ils connaissent les activités métier critiques et nous savions qu'ils feraient tout ce qu'il faut pour que ce soit un succès. »