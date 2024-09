Permettez à vos agents de terrain d'utiliser leurs unités de façon sécurisée, où qu'ils se trouvent. IBM Security MaaS360ç gère les unités sur mesure, les unités renforcées, non dotées de GMS et Android Open Source Project (AOSP) à partir de la même console que vos autres points de terminaison, et les protège grâce à des fonctionnalités intégrées de gestion des menaces du hameçonnage par SMS et par courrier électronique, des menaces internes, etc.



Que vos équipes utilisent des scanners dans des entrepôts, prennent des photos dans des sites de production, manipulent des écrans dans des salles de réunion ou utilisent des unités renforcées au quotidien, MaaS360 veille à ce que ces points de terminaison soient gérés de manière aussi complète que les unités standard et à ce qu'ils soient conformes à vos stratégies de sécurité et aux normes de l'industrie.