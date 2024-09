Laboratoire pharmaceutique mondial

Dans l’environnement informatique d’une entreprise, un appareil non géré est essentiellement un appareil non sécurisé, qui met en danger les données et les actifs de la société. Les services informatiques doivent être en mesure d’intégrer et de surveiller en toute sécurité tous les dispositifs professionnels et personnels que le personnel utilise dans le cadre de son travail. Cependant, les employés ont besoin de plus en plus d’appareils pour faire leur travail efficacement, d’autant plus que les entreprises commencent à développer des cas d’utilisation métier pour l’IdO et d’autres technologies intelligentes.

Les spécialistes informatiques d’une grande entreprise pharmaceutique basée aux Etats-Unis et disposant d’installations de recherche et de production dans le monde entier ressentaient la nécessité d’un tel changement. « Je suis sûr que d’autres grandes entreprises étaient dans la même situation que nous au début : les appareils mobiles étaient utilisés par une seule personne à la fois dans le seul but d’accéder aux e-mails, aux contacts, au calendrier et à d’autres applications importantes », a déclaré le directeur des opérations et du support mobiles de l’entreprise. En vertu de ce principe « un appareil par personne », son équipe a autorisé l’utilisation d’appareils fonctionnant uniquement avec les systèmes d’exploitation iOS d’Apple et Android de Google.

L’équipe a également déployé la solution MaaS360 with watsonx, fournie via un modèle SaaS (Software as a Service) sur l’infrastructure IBM® Cloud, en tant que plateforme UEM d’entreprise. La solution offre une visibilité et un contrôle clairs sur les plus de 80 000 appareils appartenant à l’entreprise et aux employés et environ 800 applications. Elle a également permis à l’équipe de gagner du temps et de réduire les coûts en automatisant les principaux processus de configuration et de support.

Au fil du temps, l’équipe a étendu la prise en charge à une plus grande variété d’appareils mobiles pour fournir régulièrement des tablettes iPad Apple aux équipes commerciales pour le travail sur le terrain. Cependant, en dehors des appareils standard tels que les smartphones et les tablettes, il fallait aussi désormais intégrer de nouveaux périphériques partagés dans les processus métier des départements commerciaux. Malheureusement, bon nombre de ces appareils ne répondaient pas aux normes de l’entreprise en matière d’utilisation approuvée. Par exemple, certains sites de fabrication souhaitaient utiliser des lecteurs de codes-barres Zebra et des appareils Google Glass pour augmenter leur productivité. D’autres voulaient utiliser des tableaux blancs interactifs Microsoft Surface Hub pour faciliter la collaboration.

Dans chaque cas, l’équipe chargée des opérations et du support mobiles, composée de seulement trois personnes, a dû accorder une exception spéciale pour l’utilisation d’appareils non standard et configurer manuellement l’environnement MaaS360 with watsonx existant pour prendre en charge une plus large gamme de dispositifs. L’équipe a systématiquement respecté les exigences fondamentales de sécurité des appareils de l’entreprise, telles que le chiffrement intégral pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. De plus, les configurations variaient selon le département commercial, le type d’appareil, les réglementations sectorielles et gouvernementales et les contrôles métier.

A mesure que l’équipe recevait davantage de demandes d’assistance concernant des appareils s’écartant des normes de l’entreprise, les temps de réponse s’allongeaient et les frais généraux augmentaient. Mais les préoccupations ne s’arrêtaient pas là : l’équipe voulait également renforcer la satisfaction des employés. « Dans le cadre des initiatives informatiques, nous souhaitons améliorer la productivité mais aussi l’expérience des utilisateurs. Nous voulons que les gens aiment travailler ici », explique le directeur. L’équipe s’est donc tournée vers IBM pour étendre ses capacités UEM aux appareils non standard.