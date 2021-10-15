Un VPC permet à une entreprise de définir et de contrôler un réseau virtuel isolé logiquement des autres locataires du cloud public, créant ainsi un espace privé et sécurisé dans le cloud public.

Voyez l’infrastructure d’un fournisseur de cloud comme un immeuble résidentiel dans lequel vivent plusieurs familles. Etre locataire d’un cloud public revient à partager un appartement avec quelques colocataires. En revanche, avoir un VPC revient à avoir votre propre appartement privé : personne d’autre n’a la clé et personne ne peut y accéder sans votre autorisation.

L’isolement logique d’un VPC est mis en oeuvre à l’aide des fonctionnalités d’un réseau virtuel et de sécurité qui permettent à un client d’entreprise de contrôler précisément quelles adresses IP ou applications peuvent accéder à des ressources spécifiques. Cette fonctionnalité est comparable aux contrôles « amis uniquement » ou « public/privé » sur les comptes de réseaux sociaux, qui restreignent l'accès à vos publications publiques.

Le VPC fait partie de la catégorie IaaS (infrastructure en tant que service), l'une des quatre offres de services cloud les plus populaires, aux côtés de la plateforme en tant que service (PaaS), du logiciel en tant que service (SaaS) et de l'informatique sans serveur. Tous les principaux fournisseurs de cloud proposent des solutions VPC, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud Platform, VMware, et bien d'autres.

Les secteurs qui requièrent des niveaux élevés de sécurité, de confidentialité et de contrôle sur leurs données, tels que la santé, les finances et l'administration publique, optent souvent pour les VPC. Selon un rapport de Future Market Insights, Inc., le marché du cloud privé virtuel (VPC) devrait passer de 38,8 milliards de dollars en 2022 à 129,6 milliards de dollars en 2032.1 Cette croissance est alimentée par la demande croissante pour des solutions de reprise après sinistre (DR) simples et peu coûteuses, ainsi que par l'adoption accrue du VPC par les petites et moyennes entreprises.2

Regardez cette vidéo avec Ryan Sumner d'IBM Cloud pour une analyse approfondie du VPC, de son architecture et de ses avantages.