Dans les entreprises modernes, la tendance est à la transition vers des environnements basés sur le cloud et des modèles informatiques IaaS, Paas ou SaaS. La nature dynamique de la gestion de l'infrastructure, en particulier dans la mise à l'échelle des applications et des services, peut présenter un certain nombre de difficultés pour les entreprises lorsqu'elles dotent leurs services en ressources de manière adéquate. Ces modèles en tant que service donnent aux entreprises la possibilité de se décharger de nombreuses tâches chronophages liées à l'informatique.

Alors que les entreprises continuent de migrer vers le cloud, il est devenu essentiel de comprendre les besoins en sécurité pour préserver la sûreté des données. Si les fournisseurs de services de cloud computing tiers se chargent parfois de la gestion de cette infrastructure, la responsabilité de la sécurité des actifs de données et la responsabilisation en général n'évoluent pas nécessairement simultanément.



Par défaut, la plupart des fournisseurs de services cloud appliquent les bonnes pratiques de sécurité et prennent des mesures actives pour protéger l'intégrité de leurs serveurs. Toutefois, les entreprises doivent réfléchir personnellement à la façon de protéger les données, les applications et les processus fonctionnant dans le cloud.



Les menaces pour la sécurité sont devenues plus sophistiquées alors que l'environnement numérique continue d'évoluer. Ces menaces ciblent explicitement les fournisseurs de cloud computing en raison du manque général de visibilité d'une organisation sur l'accès aux données et sur leurs mouvements. Si elles ne prennent pas de mesures actives pour améliorer la sécurité de leur cloud, les organisations peuvent être confrontées à des risques importants de gouvernance et de conformité lorsqu'elles gèrent les informations des clients, quel que soit l'endroit où elles sont stockées.



La sécurité du cloud doit être un sujet de discussion important, quelle que soit la taille de votre entreprise. L'infrastructure de cloud prend en charge la quasi-totalité des aspects de l'informatique moderne dans tous les secteurs d'activité et sur plusieurs marchés verticaux.



Toutefois, l'adoption réussie du cloud dépend de la mise en place de contre-mesures adéquates pour se protéger contre les cyberattaques modernes. Que votre organisation opère dans un environnement de cloud public, privé ou hybride, les solutions de sécurité du cloud et les bonnes pratiques sont une nécessité pour assurer la continuité des activités.