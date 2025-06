Cet objectif est atteint sans le coût, la complexité et le manque de flexibilité qui accompagnent souvent la création et la maintenance des plateformes sur site.

Le fournisseur de PaaS héberge tout (serveurs, réseaux, stockage, logiciels d’exploitation, bases de données, outils de développement) dans son centre de données. En règle générale, les clients payent une redevance forfaitaire pour une quantité spécifiée de ressources et pour un nombre spécifié d’utilisateurs. Ils peuvent également choisir une tarification à l’utilisation, et ne payer ainsi que les ressources qu’ils utilisent réellement.

Ces deux options permettent aux clients de la PaaS de créer, de tester, de déployer, d’exécuter, de mettre à jour et de faire monter en charge des applications plus rapidement et à moindre coût que s’ils avaient dû créer et gérer leur propre plateforme sur site.

Selon un rapport de Statista, en 2024, le marché mondial du PaaS est estimé à plus de 176 milliards de dollars. L’étude explique cette croissance par la valeur qu’apporte le PaaS en simplifiant la gestion des infrastructures pour le développement d’applications logicielles.1 En outre, au fur et à mesure que le marché de l’ IA générative s’accélère, le PaaS joue un rôle déterminant dans son développement et son déploiement.

Les principaux fournisseurs de services cloud (notamment Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure) ont leur propre offre PaaS. Les solutions PaaS populaires sont également disponibles sous forme de projets open source (par exemple, Apache Stratos, Cloud Foundry) ou auprès d’éditeurs de logiciels (par exemple, Red Hat OpenShift et Salesforce Heroku).

Regardez cette vidéo sur tableau lumineux intitulée « La PaaS expliquée » pour mieux comprendre son fonctionnement.