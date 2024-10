Qu’est-ce que le provisionnement ?

Le provisionnement et la configuration manuels de l'infrastructure informatique, autrefois nécessaires pour chaque nouveau déploiement ou nouveau utilisateur, étaient des processus longs et fastidieux qui ne répondaient pas aux exigences des workflows DevOps. Dans les environnements informatiques modernes où l'infrastructure se compose souvent de virtualisation, de conteneurs et de logiciels, la plupart des opérations de provisionnement peuvent être automatisées. Le provisionnement automatisé offre un moyen plus rapide, plus efficace et plus cohérent de créer l'infrastructure informatique, et est souvent réalisé grâce à l'infrastructure en tant que code (IaC).

L'infrastructure en tant que code permet le provisionnement, la configuration et la gestion de l'infrastructure informatique à l'aide de code et de modèles. Cela signifie que les développeurs n'ont plus besoin de provisionner et de gérer manuellement les composants d'infrastructure pour chaque nouveau développement ou déploiement d'application, chaque nouvel employé ou chaque nouveau déploiement de réseau ou de cloud. Avec l’IaC, l'infrastructure peut être déployée, modifiée ou supprimée en exécutant simplement un script.