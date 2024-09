L’intégration d’entreprise a toujours été un défi pour les services informatiques.

Avant, les entreprises intégraient leurs processus métier par le biais d’une programmation personnalisée, d’un middleware d’entreprise ou d’implémentations d’ intégration d’applications d’entreprise (EAI), telles que l’ architecture SOA. Ces solutions d’intégration fonctionnaient, mais leur mise en place était coûteuse et prenait du temps. Ils ont également laissé les entreprises vulnérables aux silos de données, en raison du manque d’échange de données, de sorte qu’une partie de l’organisation n’avait pas de visibilité sur une autre. Ce manque de visibilité créait des inefficacités lorsque les données devaient être partagées.

Pour rester compétitives, ainsi que pour pour répondre et s'adapter rapidement aux évolutions du marché, les entreprises ont accéléré leur adoption des technologies numériques, notamment des applications SaaS et des services cloud. Cette adoption rapide a conduit à la prolifération d’applications dans l’ensemble de l’organisation, à la fois sur site et sur plusieurs clouds.

Compte tenu du grand nombre d’applications, y compris les applications SaaS et cloud, qui sont aujourd’hui intégrées au sein d’une même organisation, il est devenu difficile pour les services informatiques de créer des intégrations personnalisées.

En outre, l’expansion des services réseau, de l’edge computing et de l’Internet des objets (IoT) a renforcé la demande d’intégration rapide avec une large gamme de produits. Aujourd’hui, les entreprises doivent être en mesure d’intégrer rapidement des applications et des services sur site, dans des clouds privés, en périphérie et dans les clouds publics de plusieurs fournisseurs.