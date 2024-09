Qu'est-ce que l'intégration d'applications ?

Dans les discussions sur l'importance de l'intégration des applications et des services dans une entreprise, les termes « intégration des applications » et « intégration des données » sont parfois utilisés de manière indifféremment. Toutefois, le concept et les cas d'utilisation qui sous-tendent chacun de ces processus sont très différents.

Qu'est-ce que l'intégration de données ?

L'intégration de données est la pratique qui consiste à localiser et à récupérer des informations provenant de diverses sources tout en combinant ces informations dans une structure et une vue unifiées. Également appelée traitement des données par lots, l'intégration de données implique la collecte d'une grande quantité de données au fil du temps, leur stockage, puis leur traitement éventuel par lots. L'intégration des données ne s'effectue pas nécessairement en temps réel. Elle est généralement utilisée après l'achèvement des processus, de sorte qu'elle peut fournir aux administrateurs la portabilité des données dont ils ont besoin pour analyser les performances des applications dans le temps, éliminer les redondances et garantir la cohérence et la qualité des données.

En quoi elle diffère de l'intégration d'applications ?

L'intégration d'applications diffère de l'intégration de données en ce qu'elle relie directement plusieurs applications à un niveau fonctionnel. Les données des applications peuvent être reliées en temps quasi réel, ce qui permet aux organisations de créer des applications et des services dynamiques et hautement adaptables.

Il existe un certain nombre de styles d'intégration d'applications éprouvés qui peuvent être utilisés indépendamment ou en combinaison, qu'il s'agisse de l'intégration moderne basée sur les API, qui permet d'exposer et de découvrir les ressources informatiques de l'entreprise de manière rapide et sécurisée, ou de l'architecture orientée services (SOA) plus traditionnelle, qui permet d'intégrer différentes applications à l'aide d'une couche de communication ou d'un « bus » entre elles. Ainsi, les entreprises peuvent orchestrer des flux d'intégration qui se déclenchent après que des événements se sont produits dans une application vers la suivante. Grâce à ces interactions en temps réel, les entreprises restent agiles et peuvent répondre aux nouvelles données ou aux problèmes de performance dès qu'ils se produisent, plutôt qu'après coup.