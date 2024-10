La modernisation des systèmes hérités consiste à mettre à niveau les systèmes obsolètes, monolithiques et inefficaces et à les transformer en solutions plus actuelles, efficaces et adaptables. L’élaboration d’une stratégie solide de modernisation des applications est la clé du succès. Cette stratégie vous guidera tout au long du processus d’adoption des microservices, d’encapsulation des logiciels hérités et d’introduction de solutions de modernisation. L’objectif est de créer un nouveau système qui améliore les processus métier et l’expérience client.

Les microservices sont un élément essentiel de la modernisation des applications héritées. Ils impliquent de décomposer de grandes applications monolithiques en composants ou services plus petits et plus faciles à gérer. La pratique qui consiste à encapsuler ou à enfermer certaines données ou composants dans des limites bien définies est essentielle pour obtenir une meilleure maintenabilité des systèmes logiciels.

La modernisation des applications héritées est souvent abordée dans le cadre d’une initiative de transformation numérique plus large. La transformation numérique consiste à utiliser les technologies numériques pour créer de nouveaux processus métier et de nouvelles expériences client (ou modifier ceux existants) afin de répondre à l’évolution des besoins des entreprises et du marché. Elle implique souvent l’intégration de technologies numériques et d’approches centrées sur le client pour améliorer les opérations commerciales et la compétitivité. L’amélioration de la valeur d’une entreprise implique souvent d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et d’accroître la compétitivité.