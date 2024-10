Qu’est-ce que la transformation des données ?

Dans le cadre du processus ETL, un sous-ensemble prédéterminé de données structurées est extrait de sa source, transformé dans une zone de transit ou un serveur de traitement secondaire, avant d’être chargé dans le système cible. L'ETL est souvent mieux adapté aux environnements de stockage sur site et aux ensembles de données de plus petite taille. Toutefois, l'ETL peut s'avérer préférable dans les cas où des exigences spécifiques de qualité et de cohérence des données doivent être respectées, car il permet d'ajouter des étapes plus rigoureuses de nettoyage et de validation. De plus, l'ETL peut être nécessaire pour protéger des données sensibles, telles que celles régies par la loi HIPAA, lors de leur migration.