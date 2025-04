Qu’est-ce que l’ingénierie des données ?

Des réseaux sociaux aux indicateurs marketing, en passant par les statistiques de performance des employés et les prévisions de tendances, les entreprises disposent ainsi de toutes les données nécessaires pour obtenir une vue d’ensemble de leurs opérations. Les ingénieurs de données transforment des quantités colossales de données en informations stratégiques précieuses.

Grâce à la bonne approche, les parties prenantes de l’entreprise (dirigeants, développeurs, data scientists et analystes en business intelligence(BI)) peuvent accéder aux jeux de données dont elles ont besoin à tout moment, de manière fiable, pratique et sécurisée.

Les entreprises ont accès à plus de données et à plus de types de données que jamais auparavant. Chaque bit peut potentiellement éclairer une décision cruciale. Les experts dans ce domaine régissent la gestion des données pour une utilisation en aval, dont l’analyse, les prévisions ou le machine learning.

En tant que spécialistes en informatique, ces experts excellent dans la création et le déploiement d’algorithmes, de pipelines de données et de workflows qui trient les données brutes en jeux de données prêts à l’emploi. L’ingénierie des données fait partie intégrante de la plateforme de données moderne et permet aux entreprises d’analyser et d’appliquer les données qu’elles reçoivent, quelle que soit leur source ou leur format.

Même dans le cadre d’un système de gestion décentralisé des maillages de données, l’état de santé de l’infrastructure globale reste sous la responsabilité d’un noyau d’ingénieurs de données.