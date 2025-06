Qu’est-ce que la fiabilité des données ?

Plus les données sont fiables, plus elles inspirent confiance. La confiance dans les données est essentielle pour assurer la pertinence des analyses et informer la prise de décision, que ce soit dans la recherche académique, l’analyse d’affaires ou la politique publique.

Des données inexactes ou peu fiables peuvent entraîner des conclusions erronées, des modèles incorrects et une mauvaise prise de décision. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises introduisent des directeurs des données, un nombre qui a doublé parmi les principales sociétés cotées en bourse entre 2019 et 20211.

Étant donné les risques liés à une mauvaise qualité des données et les avantages compétitifs qu’apporte leur exactitude, la fiabilisation des données s’impose comme une priorité pour chaque entreprise. Pour réussir, il est important de comprendre en quoi consistent l’évaluation et la fiabilisation, qui reposent principalement sur l’observabilité des données, puis de définir clairement les responsabilités et les objectifs en matière d’amélioration.

Mettre en œuvre une observabilité de bout en bout permet aux ingénieurs de données de fiabiliser intégralement leur pile en identifiant, en examinant et en résolvant les problèmes liés à une mauvaise qualité des données avant qu’ils ne se propagent.