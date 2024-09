Qu’est-ce que l’observabilité des données ?

L’observabilité vise à offrir une réelle visibilité sur l’hygiène et l’état des données de votre écosystème. Assurée au moyen de diverses pratiques, l’observabilité des données est bien plus qu’une simple surveillance, qui ne fait que décrire les problèmes. Elle permet d’identifier, d’examiner et de résoudre les problèmes liés aux données en temps quasi réel.

L’observabilité des données est essentielle pour anticiper les problèmes de qualité des données afin de pouvoir garantir leur fiabilité. Les outils d’observabilité facilitent la surveillance automatique, les alertes, le suivi, la comparaison, l’analyse des causes racines, la journalisation, le suivi des SLA et la traçabilité des données. Ensemble, toutes ces pratiques permettent d’évaluer la qualité des données de bout en bout, et notamment leur fiabilité.



Mettre en œuvre une solution d’observabilité s’avère particulièrement utile pour les équipes modernes, qui exploitent les données pour obtenir des informations, développer des modèles de machine learning et stimuler l’innovation. C’est ce qui leur permet de garantir que les données demeurent un actif précieux au lieu de devenir un poids mort.



L’observabilité des données doit être intégrée de bout en bout, de manière cohérente, tout au long du cycle de vie des données. Toutes les activités inhérentes à la gestion des données sont ainsi normalisées et centralisées pour offrir une visibilité accrue et continue sur les problèmes et leurs impacts sur l’entreprise.



L’observabilité des données se place dans la continuité de la démarche qualité des données, qui rend possible la méthode de gestion des données DataOps.