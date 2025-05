Qu’est-ce qu’un data mesh ?

Démocratisation des données : les architectures data mesh facilitent l’application en libre-service à partir de multiples sources de données, pour élargir l’accès aux données au-delà des ressources techniques telles que les data scientists, les ingénieurs de données et les développeurs. En rendant les données plus accessibles et plus faciles à découvrir, cette conception orientée domaine réduit les silos de données et les goulots d’étranglement opérationnels, accélère la prise de décision et permet aux utilisateurs techniques de prioriser les tâches qui exigent leur savoir-faire.

Rentabilité : cette architecture distribuée permet de renoncer au traitement des données par lots et favorise l’adoption des plateformes de données cloud et des pipelines de diffusion en continu pour collecter des données en temps réel. Le stockage cloud permet aux équipes de réaliser des économies supplémentaires en faisant tourner de grands clusters selon leurs besoins, afin de payer uniquement la capacité de stockage spécifiée. Cela veut dire que si vous avez besoin d’une puissance de calcul supplémentaire pour exécuter une tâche en quelques heures au lieu de plusieurs jours, vous pouvez facilement acheter des nœuds de calcul supplémentaires sur une plateforme de données cloud. En outre, vous bénéficiez d’une meilleure visibilité sur vos coûts de stockage, afin d’optimiser l’allocation du budget et des ressources nécessaires aux équipes d’ingénierie.



Allègement de la dette technique : une infrastructure de données centralisée augmente la dette technique en raison de la complexité et de la collaboration nécessaire pour maintenir le système. À mesure que les données s’accumulent dans un référentiel, leur volume commence à ralentir le système global. En répartissant le pipeline de données en fonction de la propriété du domaine, les équipes chargées des données peuvent mieux répondre aux demandes des consommateurs de données et réduire les contraintes techniques sur le système de stockage. Elles peuvent également améliorer l’accessibilité des données en fournissant des API avec lesquelles ces consommateurs peuvent interagir, réduisant ainsi le volume global de demandes individuelles.



Interopérabilité : dans un modèle de data mesh, les propriétaires de données conviennent à l’avance de la manière de standardiser les champs de données indépendants du domaine, ce qui facilite l’interopérabilité. De cette façon, lorsqu’une équipe de domaine structure ses jeux de données respectifs, elle applique les règles correspondantes pour permettre une liaison rapide et facile des données entre les domaines. Le type de champ, les métadonnées, les indicateurs de schéma, etc. sont parmi les champs couramment standardisés. La cohérence entre les domaines permet aux consommateurs de données d’interagir plus facilement avec les API et de développer des applications mieux adaptées à leurs besoins métier.



Sécurité et conformité : les architectures de data mesh contribuent à renforcer les pratiques de gouvernance en facilitant l’application de normes aux données indépendantes du domaine et le contrôle des accès aux données sensibles. Cela garantit que les entreprises respectent les réglementations gouvernementales comme les restrictions HIPAA, et la structure de cet écosystème soutient la conformité en permettant la réalisation d’audits de sécurité. La journalisation et la traçabilité des données dans une architecture de data mesh intègrent l’observabilité dans le système, permettant aux auditeurs de comprendre quels utilisateurs accèdent à des données spécifiques et la fréquence de ces accès.