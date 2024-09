Fonctionnalités

Accélérer le partage et la découverte des données Partager et échanger des produits de données prêts à l’emploi Accélérez le partage des données en automatisant la livraison de produits de données aux consommateurs à l’aide de méthodes telles que les fichiers, les API et les requêtes en langage naturel, en fonction de leur cas d’utilisation. Regarder la vidéo

Données en tant que produit Gérer les données en tant que produit tout au long du cycle de vie Maîtrisez le cycle de vie des produits de données, de l’intégration à leur retrait, grâce à un système robuste de gestion des versions, de maintenance et de mise à jour des produits de données. Regarder la vidéo

Partage de données au-delà des silos Intégrer des produits de données provenant de systèmes sources disparates Simplifiez l’intégration et le partage des produits de données réutilisables, quel que soit leur emplacement, grâce aux intégrations avec les data lakehouses et les systèmes sources d’IBM et de tiers. Regarder la vidéo