L’orchestration méticuleuse des ensembles de données est au cœur du DaaP. Ces ensembles de données sont organisés par les pratiques d’ingénierie des données, lesquelles impliquent la conception, la construction et la gestion de pipelines de données à grande échelle. Ces pipelines acheminent les données depuis les sources de données via un processus de bout en bout, transformant les données brutes en informations structurées et de haute qualité stockées dans des entrepôts de données ou des data lakes. Les plateformes de données constituent la base de ces opérations, car elles fournissent l’infrastructure et les outils nécessaires aux équipes chargées des données pour effectuer efficacement les tâches d’analyse et de science des données.

Les modèles de données et les schémas sont essentiels dans ce contexte, car ils définissent la manière dont les données sont organisées, stockées et mises en relation dans l’entrepôt de données ou le data lake. Ils veillent à ce que les données soient découvrables, accessibles et utilisables par les consommateurs de données, c’est-à-dire les analystes métier, les data scientists et les développeurs d’applications qui obtiennent des informations et créent des applications à partir de ces données. Le langage SQL (Structured Query Language) reste un outil essentiel pour interagir avec les données, permettant aux utilisateurs d’interroger, de manipuler et d’analyser les ensembles de données pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Les équipes chargées des données utilisent des indicateurs pour évaluer la qualité, les performances et la valeur du produit de données. Ces indicateurs orientent les processus d’itération et d’amélioration continue, afin de garantir que le produit de données évolue en fonction des commentaires des consommateurs de données et de l’évolution des exigences métier.

Les API sont les canaux par lesquels les produits de données sont fournis aux utilisateurs finaux et aux applications. Elles facilitent l’accès, permettant aux consommateurs de données d’intégrer et d’utiliser les données dans divers cas d’utilisation, du reporting opérationnel aux projets avancés de machine learning et d’intelligence artificielle (IA). Cette capacité d’intégration souligne l’importance d’une stratégie API bien conçue dans le cycle de vie du DaaP, garantissant que les données sont non seulement accessibles mais également exploitables.

L’application du machine learning et de l’IA au sein du DaaP permet aux entreprises d’obtenir des informations prédictives et d’automatiser les processus décisionnels. En tirant parti des modèles de machine learning entraînés sur des données historiques, les entreprises peuvent anticiper les tendances futures, optimiser leurs opérations et créer des expériences client personnalisées. Cette utilisation avancée des données souligne la nature itérative du DaaP, dans lequel les produits de données sont continuellement affinés et améliorés en fonction des nouvelles données, des cas d’utilisation émergents et des commentaires des consommateurs de données.

Le DaaP prône la gestion du cycle de vie d’un produit de données, depuis sa création jusqu’à sa maintenance et son évolution au fil du temps. Cela implique une série d’étapes, notamment la planification, le développement, le déploiement et l’itération, chacune nécessitant une étroite collaboration entre les équipes de données, les parties prenantes de l’entreprise et les consommateurs de données. Cette approche du cycle de vie garantit que les produits de données restent pertinents, utiles et alignés sur les objectifs de l’entreprise.

Pour rendre les données plus utiles au sein d’une organisation, il est essentiel que les ensembles de données soient faciles à trouver, fiables et qu’ils puissent bien fonctionner avec d’autres données. La facilité de détection et d’exploitation des données DaaP dans l’organisation repose essentiellement sur la mise en place d’un registre ou d’un catalogue centralisé. Ce registre doit détailler toutes les données DaaP disponibles, y compris les métadonnées telles que la propriété, la source et la traçabilité, afin que les consommateurs de données, les ingénieurs et les scientifiques puissent localiser efficacement les ensembles de données pertinents.

En établissant des objectifs de niveau de service (SLO) relatifs à la véracité des données et en appliquant des tests rigoureux de nettoyage et d’intégrité des données dès le départ, les organisations peuvent renforcer la confiance des utilisateurs dans leurs données. En outre, les données doivent être autodescriptives et respecter les normes mondiales d’interopérabilité, permettant ainsi l’intégration des données dans différents domaines. Le rôle des propriétaires des produits de données et des ingénieurs est essentiel dans cet écosystème, en définissant et en pilotant la gestion du cycle de vie des données DaaP pour satisfaire les utilisateurs et respecter les normes de qualité. Cette approche nécessite non seulement des compétences variées en ingénierie des données et des logiciels, mais favorise également une culture de l’innovation, du partage des compétences et de la collaboration interfonctionnelle au sein de l’environnement technologique.