Au cours de la dernière décennie, les progrès du cloud hybride, de l’intelligence artificielle , de l’Internet des objets (IdO) et de l’edge computing ont alimenté la croissance exponentielle du big data. Cette augmentation a créé des environnements de données de plus en plus complexes, avec d’énormes volumes de données disséminées dans des unités commerciales disparates.

Dans le cadre d’une étude menée en 2025 par l’IBM Institute for Business Value (IBV), 50 % des PDG déclarent que les technologies de leur entreprise sont déconnectées en raison du rythme des investissements récents. L’unification et la gouvernance des données s’avèrent donc essentielles pour surmonter les défis tels que les silos de données, les risques pesant sur la sécurité et les goulots d’étranglement dans la prise de décision.

Pour assurer une gestion intégrée des données de bout en bout, le data fabric associe machine learning (ML), métadonnées actives, interfaces de programmation d’application (API) et d’autres technologies.

Il ne s’agit pas d’un logiciel, mais d’une approche de conception qui crée une vision unifiée des données à travers les environnements sur site et multicloud d’une organisation, incluant data lakes, entrepôts de données, bases de données SQL et d’autres sources. Avec cette approche, les organisations n’ont pas besoin de déplacer toutes leurs données distribuées vers un emplacement ou un magasin de données unique, ni d’adopter une approche totalement décentralisée.

Ces capacités essentielles permettent non seulement d’éliminer les silos de données et de faire face aux volumes de données croissants, mais aussi d’offrir aux utilisateurs professionnels un accès simple, en libre-service, aux données. Il en résulte un réseau de données en temps réel et de données historiques de qualité, qui permet d’accélérer les projets de transformation numérique et de Business Intelligence (BI), quelle que soit l’entreprise, tandis que la gouvernance automatisée garantit une stratégie de données sécurisée et conforme.