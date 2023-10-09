L’architecture des plateformes de données a une histoire intéressante. Vers le tournant des années 2000, les entreprises ont commencé à comprendre que le workload de reporting et de business intelligence nécessitait une nouvelle solution plutôt que des applications transactionnelles. Une plateforme optimisée pour la lecture, capable d’intégrer des données provenant de plusieurs applications, a vu le jour : Datawarehouse.

Au cours d’une autre décennie, Internet et la technologie mobile ont commencé à générer des données d’un volume, d’une variété et d’une rapidité imprévus. Cela nécessitait une solution de plateforme de données différente. C’est ainsi qu’est né le data lake, qui gère de gros volumes de données structurées et non structurées.

Une autre décennie s’est écoulée. Il est alors devenu évident que les data lakes et les entrepôts de données ne suffisent plus à gérer la complexité opérationnelle et le nouveau workload des entreprises. Cela est trop cher. La valeur des projets de données est difficile à atteindre. Les plateformes de données sont difficiles à modifier. Le temps exigeait, une fois de plus, une nouvelle solution.

Devinez quoi ? Cette fois, au moins trois solutions de plateformes de données différentes émergent : le data lakehouse, le data fabric et le data mesh. Bien qu’encourageant, cela crée également de la confusion sur le marché. Les concepts et les valeurs se chevauchent. Parfois, différentes interprétations émergent en fonction de la personne interrogée.

Cet article tente de dissiper ces confusions. Les concepts y seront expliqués. Ensuite, il sera présenté un cadre des exigences, qui montrera comment ces trois concepts peuvent être reliés ou utilisés en tandem.