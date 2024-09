L’IA a considérablement transformé les grandes entreprises, remodelant les opérations métier et les processus décisionnels grâce à des solutions d’analyse avancées. Cette transformation s’appuie fortement sur la virtualisation des données, qui crée un hub central : elle connecte les flux de données en temps réel de diverses sources, telles que les données des capteurs et les journaux des équipements, et elle élimine les silos de données et la fragmentation.

La virtualisation des données intègre non seulement les données en temps réel, mais aussi les données historiques provenant de suites logicielles complètes utilisées pour diverses fonctions, telles que la planification des ressources de l'entreprise ou la gestion de la relation client. Ces données historiques fournissent des informations précieuses sur les calendriers de maintenance, la performance des actifs ou le comportement des clients, chaque suite ayant sa spécificité.

En combinant des données historiques et en temps réel provenant de diverses sources, la virtualisation des données crée une vue complète et unifiée de l’ensemble de l’écosystème de données opérationnelles d’une organisation. Cette vision holistique permet aux entreprises de prendre des décisions fondées sur les données, d’optimiser les processus et d’acquérir un avantage concurrentiel.

Avec l’essor des chatbots d’IA générative, les modèles de fondation utilisent désormais ce riche jeu de données. Ces algorithmes passent activement au crible les données pour découvrir des schémas, des tendances et des corrélations cachés, fournissant ainsi des informations précieuses qui permettent à l’analyse avancée de prédire une série de résultats. Ces prévisions permettent d’identifier des opportunités commerciales potentielles telles que les évolutions du marché et les besoins des clients, de détecter et de prévenir de manière proactive les problèmes et les défaillances des systèmes, et d’optimiser les programmes de maintenance pour un temps de fonctionnement et une efficacité maximums.