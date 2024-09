IBM Data Virtualization est un moteur de requête universel qui exécute des requêtes distribuées et virtualisées dans les bases de données, les entrepôts de données, les data lakes et les données en streaming sans modification manuelle, déplacement des données ou réplication supplémentaire. Disponible via les fonctionnalités de data fabric de la plateforme IBM Cloud Pak for Data, IBM Data Virtualization est compatible avec tous les fournisseurs et constitue un élément clé de la modernisation de votre architecture de données pour accélérer la transformation numérique.