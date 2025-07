Qu’est-ce qu’un produit de données ?

Selon McKinsey, les entreprises orientées données ont 23 fois plus de chances d’acquérir des clients et 19 fois plus de chances d’être rentables. Cependant, malgré la demande croissante en matière de prise de décision fondée sur les données, de nombreuses organisations continuent de se heurter à un certain nombre d’obstacles, notamment les silos de données, l’enfermement propriétaire et les risques de non-conformité dus à des cadres de gouvernance des données insuffisants.

Pour relever ces défis, certaines organisations ont adopté une approche « donnée en tant que produit » (data-as-a-product ou DaaP), qui consiste à traiter les données en tant qu’actifs gérés et consommables plutôt qu’en tant que sous-produits des opérations.

Les méthodologies DaaP mettent l’accent sur la structuration et la gouvernance des données afin d’éclairer les décisions et d’améliorer l’expérience utilisateur. Sur cette base, les produits de données offre la possibilité de gérer les données de manière structurée et en libre-service, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis des équipes techniques tout en facilitant la prise de décision en temps réel.

Les organisations qui investissent dans des produits de données constatent une amélioration de l’accès aux données, de l’interopérabilité, du stockage et de la gouvernance des données. Dans tous les secteurs, les produits de données permettent d’améliorer l’automatisation, de faciliter la prise de décision fondée sur les données et d’aligner la stratégie de données sur les objectifs à long terme de l’entreprise. En tirant parti de plateformes de données, de modèles de machine learning et d’outils de visualisation robustes, les organisations donnent à leurs équipes les moyens de maximiser la valeur de leurs données.

Les produits de données offrent souvent ces avantages en renforçant les capacités de différents rôles au sein de l’organisation :

Les data scientists et les ingénieurs d’IA accèdent plus rapidement aux données et aux éléments pertinents, ce qui accélère le développement et le déploiement des solutions d’IA et de ML.

Les ingénieurs de données bénéficient de tests, d’un déploiement et d’une curation des données automatisés, ce qui garantit que les pipelines respectent les normes de qualité des données et les accords de niveau de service spécifiés dans les contrats de produits de données.

Les analystes et les consommateurs de données reçoivent des données fiables et en temps opportun qui répondent à leurs besoins spécifiques et peuvent être rapidement mises à jour sans passer par une équipe informatique centrale.