Qu’est-ce que l’interopérabilité ?

Les systèmes interopérables jouent un rôle de plus en plus important dans les domaines de la santé, du secteur public, du commerce et de la sécurité publique. L’interopérabilité permet à divers systèmes informatiques de ces secteurs de se connecter, de communiquer et de partager des données essentielles en toute efficacité.

Par exemple, l’interopérabilité permet aux professionnels de santé d’accéder et de mettre à jour les dossiers de santé électroniques (DSE), aux chaînes d’approvisionnement de suivre et de gérer les stocks et aux prestataires de services gouvernementaux de fournir des services sociaux aux citoyens.

Elle est rendue possible par l’utilisation de normes communes qui définissent le formatage et l’échange des données entre les systèmes. Les normes d’interopérabilité sont parfois imposées par la loi pour garantir la compatibilité des systèmes critiques, tels que ceux destinés à la santé ou à la sécurité publiques.