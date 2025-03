Qu’est-ce que l’échange de données informatisées (EDI) ?

Dans le cas des transactions EDI, les informations circulent directement d'une application informatique à une autre, d'une organisation à l'autre. Les normes EDI précisent où et dans quel ordre doivent apparaître les informations dans un document. Grâce à cette automatisation, le partage des données est plus rapide et plus simple que les méthodes traditionnelles sur papier, qui peuvent prendre des heures, voire des jours ou des semaines.

Aujourd'hui, l'intégration EDI permet de partager une grande variété de documents, des bons de commande aux factures, en passant par les demandes de devis ou de prêt, et bien plus encore. Dans la majorité des cas, les entreprises qui utilisent l'EDI sont des partenaires commerciaux qui échangent fréquemment des biens et des services dans le cadre de leurs chaînes d'approvisionnement et de leurs réseaux interentreprises (B2B).