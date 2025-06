Les solutions EDI et API B2B d’IBM s’adaptent à toutes les stratégies informatiques, en proposant des logiciels sur site, des options cloud hybrides conteneurisées et des modèles SaaS qui peuvent être autogérés, gérés par un partenaire informatique ou gérés par IBM. Avec plus de 66 % des transactions de la chaîne d’approvisionnement prises en charge par des solutions EDI, le choix d’une plateforme fiable, évolutive et extensible est essentiel pour relever vos défis d’intégration.