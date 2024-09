Les frustrations se multipliant au sein de l'organisation, M. Catlin a lancé un appel d'offres pour s'informer sur les solutions de réseau de la chaîne d'approvisionnement d'autres fournisseurs. « J'ai été ravi et surpris de voir qu'IBM était très compétitif avec des offres qui proposaient des outils en ligne beaucoup plus intuitifs et faciles à manipuler que ceux de notre fournisseur précédent. Même les professionnels non techniques pouvaient les utiliser et en tirer profit », déclare M. Catlin.

« IBM a également apporté une dimension mondiale à ce projet », ajoute-t-il. « C'était extrêmement important pour nous. »

Formica Group a sélectionné les services gérés IBM Sterling® Supply Chain Business Network Premium, qui offrent une connectivité basée sur le cloud, garantissant une excellente sécurité, entre les réseaux commerciaux, avec une assistance personnalisée. L'offre comprend la fonctionnalité Business Transaction Intelligence, qui permet aux utilisateurs professionnels de disposer d'informations en temps réel, d'une meilleure visibilité et d'alertes en cas de problèmes. En capitalisant sur l'IA, leur entreprise peut faciliter une prise de décision plus rapide et éclairée afin de limiter les interruptions de la chaîne d'approvisionnement.

Six mois après la signature du contrat, Formica Group a mis en place le service. M. Catlin a œuvré avec IBM pour prendre en charge plus de 80 formats de données et intégrer l'ERP et d'autres systèmes back-end fonctionnant sur l'infrastructure cloud privée de Formica Group.

"Nous avons bénéficié d'une excellente équipe chargée de la mise en œuvre chez IBM ; je ne saurais trop insister sur les compétences de ces personnes. Combien de projets pouvez-vous dire en toute honnêteté qu'ils ont été menés à bien dans le respect des délais, du budget et de la portée initiale ? Et nous l'avons fait sans que notre activité ne soit affectée », déclare M. Catlin.

Avec les services Supply Chain Business Network Premium, le chef de projet IBM coordonne les efforts des équipes de communication, de mappage, de test et d'autres équipes Supply Chain Business Network impliquées dans l'intégration de nouveaux partenaires B2B, évitant ainsi à M. Catlin la microgestion des services d'intégration à l'échelle mondiale. Lui et ses collègues disposent également de plus de temps pour mieux répondre aux besoins des partenaires actuels et favoriser la création de liens avec les nouveaux. Il prévoit également de profiter de l'évolutivité et de l'assistance mondiales d'IBM pour intégrer dans le système les fournisseurs de Formica Group du monde entier.

En outre, grâce à la fonctionnalité Business Transaction Intelligence, les utilisateurs professionnels de Formica Group peuvent accéder à un portail intuitif en libre-service qui leur permet de visualiser les transactions B2B de la commande à la livraison. « Ils sont très satisfaits de pouvoir utiliser des recherches en langage naturel et de trouver les informations qu'ils recherchent », commente M. Catlin.

Une meilleure visibilité du réseau permet aux équipes chargées des comptes clients, du service client et des autres secteurs d'activité de travailler de manière plus fluide les unes avec les autres et avec les partenaires commerciaux. « Par exemple, si un client appelle pour demander où en est son bon de commande, le représentant peut se connecter au portail, voir si la commande est arrivée, et si oui, à quelle heure elle a été reçue et où elle se trouve », explique M. Catlin. « Ce n'était pas possible auparavant, et maintenant c'est devenu la routine. »