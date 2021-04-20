L’association de l’EDI et des API donne du sens à la chaîne d’approvisionnement

« Changement » a été le mot d’ordre de 2020. Cela implique un changement radical, un virage à 180 degrés, qui nous éloigne de ce qui nous est familier et qui nous a bien servi jusqu'à présent. Du jour au lendemain :

Les magasins se sont transformés en centres de distribution et les clients ont opté pour le retrait des commandes ou la livraison.

Les cours en présentiel ont été remplacés par l'apprentissage en ligne.

Les heures de travail au bureau se sont transformées en heures de réunions virtuelles et de discussions en ligne.

Les dégustations de vin , les concerts et les dîners virtuels comptent parmi nos nouvelles formes de divertissement.

Les chaînes d’approvisionnement ont également été concernées. Certaines entreprises ont connu une forte hausse de la demande, tandis que d’autres ont connu de fortes baisses. L'infrastructure B2B fonctionnant en arrière-plan a dû s'adapter à des workloads en constante évolution, et l'agilité est devenue essentielle à la résilience. Alors que 85 % des transactions de la chaîne d'approvisionnement sont toujours gérées par l'EDI, une technologie cruciale, les entreprises ont besoin d'approches commerciales plus flexibles avec leurs partenaires pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Pour continuer à permettre des transactions B2B transparentes et l'intégration avec les partenaires et les clients afin de faire évoluer les chaînes d'approvisionnement, il est évident que la solution ne réside pas dans un changement radical, mais plutôt dans une amélioration. Je fais référence à l'amélioration de la puissance de l'intégration de l'EDI grâce aux capacités de l'interface de programmation d'applications (API) afin d'atténuer les risques et de saisir de nouvelles opportunités. Pendant des décennies, l'EDI a facilité le commerce fluide, a contribué à éliminer les processus papier manuels et a permis d'améliorer de manière significative et persistante l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'automatisation. Les API sont apparues comme un autre moyen de faciliter les transactions B2B et cette approche est parfaitement adaptée à certaines situations.

Les API facilitent la connexion directe aux applications plutôt qu'à un serveur de transfert de fichiers. L'utilisation d'API pour se connecter directement à un système transactionnel, tel qu'un ERP, simplifie le cheminement du transfert de données, car le serveur de transfert de fichiers intermédiaire et les processus associés sont éliminés. Les transactions basées sur des API nécessitent également moins de ressources (stockage, mémoire, calcul) pour gérer l'échange de données, peuvent être sécurisées à l'aide de divers mécanismes de chiffrement et d'authentification, et sont plus rapides à exécuter et plus proches du temps réel. Enfin, les API occupent une place prépondérante dans presque tous les projets de modernisation informatique, un processus continu pour chaque entreprise.

Voici trois éléments à prendre en considération lorsque vous examinez votre stratégie d'intégration B2B pour la résilience de la chaîne logistique avec les API :