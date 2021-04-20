L’association de l’EDI et des API donne du sens à la chaîne d’approvisionnement

« Changement » a été le mot d’ordre de 2020. Cela implique un changement radical, un virage à 180 degrés, qui nous éloigne de ce qui nous est familier et qui nous a bien servi jusqu'à présent. Du jour au lendemain :
Les chaînes d’approvisionnement ont également été concernées. Certaines entreprises ont connu une forte hausse de la demande, tandis que d’autres ont connu de fortes baisses. L'infrastructure B2B fonctionnant en arrière-plan a dû s'adapter à des workloads en constante évolution, et l'agilité est devenue essentielle à la résilience. Alors que 85 % des transactions de la chaîne d'approvisionnement sont toujours gérées par l'EDI, une technologie cruciale, les entreprises ont besoin d'approches commerciales plus flexibles avec leurs partenaires pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
Pour continuer à permettre des transactions B2B transparentes et l'intégration avec les partenaires et les clients afin de faire évoluer les chaînes d'approvisionnement, il est évident que la solution ne réside pas dans un changement radical, mais plutôt dans une amélioration. Je fais référence à l'amélioration de la puissance de l'intégration de l'EDI grâce aux capacités de l'interface de programmation d'applications (API) afin d'atténuer les risques et de saisir de nouvelles opportunités. Pendant des décennies, l'EDI a facilité le commerce fluide, a contribué à éliminer les processus papier manuels et a permis d'améliorer de manière significative et persistante l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'automatisation. Les API sont apparues comme un autre moyen de faciliter les transactions B2B et cette approche est parfaitement adaptée à certaines situations.
Les API facilitent la connexion directe aux applications plutôt qu'à un serveur de transfert de fichiers. L'utilisation d'API pour se connecter directement à un système transactionnel, tel qu'un ERP, simplifie le cheminement du transfert de données, car le serveur de transfert de fichiers intermédiaire et les processus associés sont éliminés. Les transactions basées sur des API nécessitent également moins de ressources (stockage, mémoire, calcul) pour gérer l'échange de données, peuvent être sécurisées à l'aide de divers mécanismes de chiffrement et d'authentification, et sont plus rapides à exécuter et plus proches du temps réel. Enfin, les API occupent une place prépondérante dans presque tous les projets de modernisation informatique, un processus continu pour chaque entreprise.
Voici trois éléments à prendre en considération lorsque vous examinez votre stratégie d'intégration B2B pour la résilience de la chaîne logistique avec les API :
Gartner estime qu’en 2023, 50 % des transactions se feront via des API. Cela signifie que 50 % de toutes les transactions seront toujours prises en charge par l'EDI. Dans de nombreux secteurs et réseaux de chaîne d’approvisionnement, un ensemble central de types de transactions EDI a été largement adopté pour soutenir les processus métier essentiels. Les entreprises doivent encourager ces deux approches, sous peine de passer à côté d'opportunités importantes pour stimuler leur chiffre d'affaires, leur croissance et leur différenciation concurrentielle.
Heureusement, il est possible de faire évoluer votre stratégie d'intégration B2B en ajoutant des fonctionnalités API à votre intégration EDI existante. Vous n'avez donc pas besoin de choisir ou d'investir dans une infrastructure distincte pour utiliser les API. Une solution mixte vous permet de tirer parti des ressources déjà en place et performantes, et de vous appuyer sur ce dont vous disposez pour répondre à tous vos besoins commerciaux et capitaliser sur la disponibilité des nouvelles sources de données. Une infrastructure d'intégration B2B qui gère nativement l'EDI et peut être étendue pour inclure la connectivité API offre une approche tout-en-un efficace, performante et optimisant la collaboration avec tous vos partenaires commerciaux.
Une approche hybride offre l’avantage d’utiliser la meilleure technologie B2B pour la situation. Pour les partenaires qui n'ont pas souscrit à l'EDI pour des raisons de coût ou de complexité, les API constituent un autre moyen d'effectuer des transactions. Alors que l'EDI est particulièrement adapté au traitement par lots des transactions essentielles telles que les documents financiers, les API sont efficaces lorsque vous devez vous connecter directement à des systèmes transactionnels ou permettre l'échange de données en temps réel. Par exemple, les transporteurs de fret ont besoin de connaître en temps réel le statut des expéditions et les réponses aux appels d'offres pour rester compétitifs. Chaque seconde compte, en particulier sur les places de marché en ligne où le clic le plus rapide remporte la transaction.
Parallèlement, à mesure que de nouvelles directives gouvernementales et initiatives industrielles émergent, les formats EDI ont évolué de concert pour soutenir de nouvelles normes pour les transactions essentielles. Dans ces cas, un échange de données B2B sécurisé et fiable ne peut être assuré qu'à l'aide de types de transactions EDI et d'autres protocoles et formats B2B. L'intégration dans les systèmes backend est un exemple de scénario mixte. Différents systèmes de back-end ont des exigences d’Intégration différentes, les entreprises ont donc besoin d’options pour l’intégration des API et de l'EDI.
Au cours de l'année écoulée, nous avons observé un nombre croissant d'entreprises réussir ou échouer en fonction de leur capacité à s'adapter rapidement aux évolutions des exigences commerciales, du marché et des partenaires. Une plateforme unifiée pour les transactions API et EDI vous offre la flexibilité dont vous avez besoin.
Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour intégrer de nouveaux partenaires ou répondre rapidement à une nouvelle exigence émanant d'un partenaire commercial existant. Selon les ressources et les besoins de votre partenaire, les API offrent un moyen plus simple et plus rapide de se connecter. Cependant, les processus d’intégration en libre-service facilitent également et accélèrent la configuration des échanges de données EDI. Pour réduire encore davantage la complexité de l’EDI qui nécessite des compétences spécialisées rares, une offre de service géré soutenue par des décennies d’expertise en matière d’EDI peut vous permettre de mettre les données dans le format qui vous convient et de répondre à tous vos besoins en matière d’API.
Grâce à l'API et à l'EDI unifiés dans une seule plateforme, vous pouvez visualiser toutes les transactions de vos clients, partenaires ou fournisseurs à partir d'un tableau de bord unique. Vous pouvez filtrer des catégories telles que les documents rejetés et approfondir les détails techniques. L'ajout de fonctionnalités de recherche et de conversation en langage naturel permet aux utilisateurs de poser des questions, par exemple pour afficher le statut d'un numéro de bon de commande et obtenir tous les documents associés. N'importe quel utilisateur peut connaître le statut d'une transaction et répondre rapidement aux demandes des clients, sans faire appel au service informatique.
Les stratégies d'intégration B2B peuvent être complexes, et le fait de doubler les investissements ou de compromettre les performances peut entraîner des risques inutiles. Une plateforme unifiée qui combine la puissance de l’EDI et de l’API, qui réduit la complexité et rend la chaîne d’approvisionnement logique aussi bien pour vous que pour vos partenaires commerciaux.
